ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Игорь Колыванов«В Европе русские тренеры никому не нужны». Игорь Колыванов — о возобновлении РПЛ, интриге в Серии А и неприятностях «Спартака» «Зенит» — «Спартак»Устояли и без Промеса. «Спартак» не дал «Зениту» воспользоваться осечкой «Краснодара» Квинси Промес Допрыгались. Промесу грозит тюрьма, «Спартаку» — провальная концовка сезона
  • 09:25
    • Анчелотти высказался о скандальном эпизоде в матче с «Валенсией»
  • 09:18
    • «Денвер» выиграл у «Лейкерс», Йокич набрал 35 очков
  • 08:17
    • Де Минор второй год подряд выиграл турнир в Акапулько
  • 08:08
    • «Интер Майами» разгромил «Орландо», Месси и Суарес забили по два мяча
  • 03:02
    • Розенстрайк нанес Газиеву первое поражение в карьере
    Все новости спорта

    Сможет ли «Интер» разгромить «Дженоа»?

    «Интер» — «Дженоа». Ставка (к. 1.75) и прогноз на футбол, чемпионат Италии, 4 марта 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Серию А Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Интер Прогнозы на Дженоа Календарь Серии А
    Прогноз и ставки на «Интер» — «Дженоа»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Интер»
    В рамках 27-го тура чемпионата Италии 4 марта пройдет матч «Интер» — «Дженоа». Начало — 19:00 (мск). «Интер» — «Дженоа»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
    ×
    Футбол. Италия. Серия А 04 Марта 2024 года
    Интер
  • Милан
    •  Интер 22:45 Дженоа Дженоа
  • Генуя
    •

    «Интер»

    Турнирное положение: миланский коллектив является главным претендентом на чемпионский титул в этом сезоне.

    В настоящий момент миланцы лидируют в турнирной таблице итальянской Серии А. В активе команды из Милана в настоящий момент 69 очков и она на 12 пунктов опережает второй «Ювентус».

    Интер — Дженоа: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 1.275.9012.50Бонус$9500
    •

    «Нерадзурри» за 26 матчей смогли 67 раз поразить ворота соперника и 12 раз пропустили в свои.

    Последние матчи: в прошлом туре «Интер» разнес «Аталанту» (4:0), а до этого также разгромил «Лечче» (4:0) и «Салернитану» (4:0).

    Все прогнозы на Серию А

    Среди этих матчей подопечные Симоне Индзаги также переиграли «Атлетико» (1:0) в первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Не сыграют: в лазарете команды пребывают Хакан Чалханоглу, Маркус Тюрам, Стефано Сенси, Хуан Куадрадо и Франческо Ачерби. Помимо этого, из-за перебора желтых карточке не примет участие в игре Алессандро Бастони.

    Состояние команды: этот сезон складывается для команды просто потрясающе. «Интер» уже выиграл Суперкубок Италии, практически обеспечил себе чемпионский титул, а также продолжает борьбу в Лиге чемпионов.

    Только из Кубка Италии миланцы уже вылетели, уступив «Болонье» (1:2).
    Во время зимнего трансферного окна «Интер» никого не подписал и отдал некоторых футболистов в аренду.

    «Дженоа»

    Турнирное положение: команда из Генуи является крепким середняком текущего сезона Серии А.

    В настоящий момент генуэзцы располагаются на 12-м месте в турнирной таблице и имеют в своем активе 33 очка. Генуэзский коллектив уже особо ни за что не борется в этом сезоне.

  • Скромное обаяние «нерадзурри». Индзаги — самый недооцененный тренер Европы
  • Тренер «Интера» заслуживает того, чтобы о нем говорили, как о представителе тренерской элиты
  • 20/02/2024

    • «Красно-синие» смогли 28 раз поразить ворота соперника и 31 раз пропустили в свои.

    Последние матчи: в прошлом туре «грифоны» смогли переиграть «Удинезе» (2:0), а до этого сыграли вничью с «Наполи» (1:1).

    Перед этим «Дженоа» крупно проиграл «Аталанте» (1:4), но сыграл вничью с «Эмполи» (0:0).

    Не сыграют: травмированным является только Алан Маттуро, который и не примет участие в игре.

    Состояние команды: генуэзцы, судя по всему, просто доигрывают сезон, поскольку ни за что особо не борются в чемпионате, а из Кубка Италии уже вылетели.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Зимой «Дженоа» пополнился Давидом Анкейе, Джедом Спенсом, Эмилем Бохиненом, Витиньей и Францем Штольцем, а вот покинули коллектив Сейду Фини, Кельвин Йебоа и Раду Дрэгушин.

    Статистика для ставок

    • «Интер» имеет серию из 11 побед подряд во всех турнирах

    • «Дженоа» не может выиграть у «Интера» на протяжении 9 матчей

    • «Дженоа» не проигрывает на выезде 5 матчей подряд

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Интер» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.25. Ничья оценена в 5.70, а победа «Дженоа» — в 12.50.

    ТБ 2,5 оценивается только в 1.75, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 2.10.

    Прогноз: «Интер» в последнее время играет очень результативно и вряд ли этот матч станет исключением. Думается, что команды точно смогут забить 3 мяча на двоих.

    Ставка: тотал больше 2,5 за 1,75.

    Прогноз: в последних матчах «Интер» не оставляет шансов соперникам. В этот раз миланцы также на голову сильнее соперника и должны уверенно побеждать, однако перестраховаться стоит.

    Ставка: победа «Интера» с форой-2 за 2,40.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.86
  • Прогноз на матч Авангард — Лада
  • Хоккей
  • Сегодня в 13:30
    •  3.20
  • Прогноз на матч Пари НН — Факел
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Амур
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Верона — Сассуоло
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Тулуза — Ницца
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Волгарь — СКА-Хабаровск
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Акрон — Родина
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Вильярреал — Гранада
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Динамо — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Арсенал Тула — Черноморец
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч СКА — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Брест — Гавр
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Фрозиноне — Лечче
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Кельн — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ставка и прогноз на матч «Интер» — «Дженоа» с коэффициентом 1.75. Дата матча: 04.03.2024. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Интер» разгромить «Дженоа»?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры