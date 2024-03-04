В рамках 27-го тура чемпионата Италии 4 марта пройдет матч «Интер» — «Дженоа». Начало — 19:00 (мск). «Интер» — «Дженоа»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Интер»

Турнирное положение: миланский коллектив является главным претендентом на чемпионский титул в этом сезоне.

В настоящий момент миланцы лидируют в турнирной таблице итальянской Серии А. В активе команды из Милана в настоящий момент 69 очков и она на 12 пунктов опережает второй «Ювентус».

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«Нерадзурри» за 26 матчей смогли 67 раз поразить ворота соперника и 12 раз пропустили в свои.

Последние матчи: в прошлом туре «Интер» разнес «Аталанту» (4:0), а до этого также разгромил «Лечче» (4:0) и «Салернитану» (4:0).

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Среди этих матчей подопечные Симоне Индзаги также переиграли «Атлетико» (1:0) в первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов.

Не сыграют: в лазарете команды пребывают Хакан Чалханоглу, Маркус Тюрам, Стефано Сенси, Хуан Куадрадо и Франческо Ачерби. Помимо этого, из-за перебора желтых карточке не примет участие в игре Алессандро Бастони.

Состояние команды: этот сезон складывается для команды просто потрясающе. «Интер» уже выиграл Суперкубок Италии, практически обеспечил себе чемпионский титул, а также продолжает борьбу в Лиге чемпионов.

Только из Кубка Италии миланцы уже вылетели, уступив «Болонье» (1:2).

Во время зимнего трансферного окна «Интер» никого не подписал и отдал некоторых футболистов в аренду.

«Дженоа»

Турнирное положение: команда из Генуи является крепким середняком текущего сезона Серии А.

В настоящий момент генуэзцы располагаются на 12-м месте в турнирной таблице и имеют в своем активе 33 очка. Генуэзский коллектив уже особо ни за что не борется в этом сезоне.

«Красно-синие» смогли 28 раз поразить ворота соперника и 31 раз пропустили в свои.

Последние матчи: в прошлом туре «грифоны» смогли переиграть «Удинезе» (2:0), а до этого сыграли вничью с «Наполи» (1:1).

Перед этим «Дженоа» крупно проиграл «Аталанте» (1:4), но сыграл вничью с «Эмполи» (0:0).

Не сыграют: травмированным является только Алан Маттуро, который и не примет участие в игре.

Состояние команды: генуэзцы, судя по всему, просто доигрывают сезон, поскольку ни за что особо не борются в чемпионате, а из Кубка Италии уже вылетели.

Зимой «Дженоа» пополнился Давидом Анкейе, Джедом Спенсом, Эмилем Бохиненом, Витиньей и Францем Штольцем, а вот покинули коллектив Сейду Фини, Кельвин Йебоа и Раду Дрэгушин.

Статистика для ставок

«Интер» имеет серию из 11 побед подряд во всех турнирах

«Дженоа» не может выиграть у «Интера» на протяжении 9 матчей

«Дженоа» не проигрывает на выезде 5 матчей подряд

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Интер» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.25. Ничья оценена в 5.70, а победа «Дженоа» — в 12.50.

ТБ 2,5 оценивается только в 1.75, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 2.10.

Прогноз: «Интер» в последнее время играет очень результативно и вряд ли этот матч станет исключением. Думается, что команды точно смогут забить 3 мяча на двоих.

Ставка: тотал больше 2,5 за 1,75.

Прогноз: в последних матчах «Интер» не оставляет шансов соперникам. В этот раз миланцы также на голову сильнее соперника и должны уверенно побеждать, однако перестраховаться стоит.

Ставка: победа «Интера» с форой-2 за 2,40.