ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Зенит» — «Спартак»Устояли и без Промеса. «Спартак» не дал «Зениту» воспользоваться осечкой «Краснодара»
  • 11:41
    • Стало известно, когда «Бавария» может уволить Тухеля
  • 11:21
    • Кварахцелия подпишет новый контракт с «Наполи»
  • 10:21
    • Беллингема могут дисквалифицировать на три матча
  • 10:03
    • Бобровский признан третьей звездой дня в НХЛ
  • 09:25
    • Анчелотти высказался о скандальном эпизоде в матче с «Валенсией»
    Все новости спорта

    Стало известно, когда «Бавария» может уволить Тухеля

    Футбол Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу Бавария Бундеслига Футбол Германии Лига чемпионов Лацио
    Томас Тухель уже на следующей неделе может покинуть пост главного тренера «Баварии».

    Томас Тухель
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Томас Тухель

    Это произойдет в том случае, если «Бавария» не обыграет «Лацио» в 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает Sky Sports Germany.

    В первом матче, который состоялся в середине февраля, «Бавария» уступила на поле «Лацио» со счетом 0:1. Ответная игра состоится 5 марта в Мюнхене.

  • Ярмарка вакансий. Семь топ-клубов, которые ищут новых тренеров
  • Рейтинг самых привлекательных для тренеров летних вакансий в элитных клубах Европы
  • 29/02/2024

    • «Бавария» выиграла лишь один из пяти последних матчей. Мюнхенский клуб занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги. Отставание от «Байера» может увеличиться до десяти очков, если леверкузенская команда выиграет в 24-м туре у «Кельна».

    Ранее «Бавария» официально подтвердила, что Тухель не останется в команде на следующий сезон.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Манчестер Сити» проведет мастер-класс для «МЮ»?
  • «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
  • Московское дерби получится ярким и результативным
  • «Динамо» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • Возьмет ли «Барселона» три очка в матче с «Атлетиком»?
  • «Атлетик» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 2.40
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.67
  • Экспресс дня 3 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Динамо — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Атлетик — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Атлетико — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  2.34
  • Прогноз на матч Мальорка — Жирона
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  3.15
  • Прогноз на матч Наполи — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Интер — Дженоа
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры