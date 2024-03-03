Стало известно, когда «Бавария» может уволить Тухеля

уже на следующей неделе может покинуть пост главного тренера

Это произойдет в том случае, если «Бавария» не обыграет «Лацио» в 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает Sky Sports Germany.

В первом матче, который состоялся в середине февраля, «Бавария» уступила на поле «Лацио» со счетом 0:1. Ответная игра состоится 5 марта в Мюнхене.

«Бавария» выиграла лишь один из пяти последних матчей. Мюнхенский клуб занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги. Отставание от «Байера» может увеличиться до десяти очков, если леверкузенская команда выиграет в 24-м туре у «Кельна».

Ранее «Бавария» официально подтвердила, что Тухель не останется в команде на следующий сезон.