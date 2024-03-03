«Манчестер Сити» сыграет на своем поле против «Манчестер Юнайтед» в 27-м туре чемпионата Англии. Матч пройдет 3 марта, начало — в 18:30 мск. «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Манчестер Сити»

Турнирное положение: «Манчестер Сити» занимает второе место, имея в своем активе 59 очков после 26 туров. Отставание от «Ливерпуля» — всего лишь одно очко.

Последние матчи: среди недели «Ман Сити» разорвал в Кубке Англии «Лутон Таун» — 6:2.

Манчестер Сити — Манчестер Юнайтед: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 1.276.5010.50Бонус$9500

Пять из шести мячей забил Эрлинг Холанн, в четырех случаях ему ассистировал Кевин Де Брёйне. Как сказал Пеп Гвардиола, «Эрлинг в огне».

За несколько дней до этого действующий чемпион одержал гостевую победу над «Борнмутом» (1:0) в рамках АПЛ.

«Манчестер Сити» выиграл девять из 11-ти предыдущих матчей в чемпионате, и на этом отрезке у него ни одного поражения. Кажется, уже все понимают, к чему всё идет.

Не сыграют: у «горожан» в лазарете сейчас лишь один человек — Джек Грилиш.

Все прогнозы на АПЛ

Состояние команды: отличное. «Манчестер Сити» выглядит пугающе мощно. Но, с другой стороны, это не удивляет: Гвардиола в очередной раз сделал всё возможное для того, чтобы команда вышла на пик формы как раз к ключевой части сезона.

В этом плане ему действительно нет равных. Интрига, конечно, присутствует, но при этом сложно представить, что кто-то помешает «Сити» взять очередной титул.

«Манчестер Юнайтед»

Турнирное положение: «Манчестер Юнайтед» находится на шестой строчке, набрав в 26 турах 44 очка.

Последние матчи: несколько дней назад «МЮ» выиграл на выезде у «Ноттингем Форест» (1:0) и вышел в следующий раунд Кубка Англии. В отличие от «Сити», «красные дьяволы» вымучили победу, забив единственный гол незадолго до финального свистка.

Пере этим команда Эрика тен Хага уступила на своем поле «Фулхэму» (1:2), прервав классную серию из пяти побед.

Но в целом картина позитивная: «Манчестер Юнайтед» выиграл семь из девяти последних матчей, и на этот отрезке у него лишь одно поражение.

Не сыграют: Антони Марсьяль, Тайрелл Маласия, Мэйсон Маунт, Лисандро Мартинес, Аарон Уан-Биссака, Люк Шоу и Расмус Хейлунн.

Состояние команды: несмотря на результат в недавнем матче с «Фулхэмом», «МЮ» даже здесь показал очень приличный футбол. Надо признать, что тен Хагу наконец-то удалось достучаться до команды — играть стали значительно луше.

Но есть и неприятный момент, без этого тоже никуда.

Так совпало, что как раз за день до встречи с «Фулхэмом» получил травму Расмус Хейлунн, и, как оказалось, для «МЮ» это очень серьезная проблема, учитывая недавние бомбардирские подвиги датчанина.

Статистика для ставок

«Манчестер Сити» в этом сезоне еще ни разу не проигрывал на своем поле в рамках АПЛ

В последних восьми матчах «МЮ» в АПЛ прошла ставка на тотал больше 2,5

«Манчестер Сити» забил 16 мячей в пяти предыдущих матчах против «МЮ»

Прогноз

Коэффициенты букмекеров: на «Манчестер Сити» в этом матче можно поставить за 1.30, ничью букмекеры предлагают за 6.75, а победу «Манчестер Юнайтед» — за 11.75.

Прогноз: несмотря на то, что «МЮ» наконец-то нашел свою игру, интриги здесь все равно немного. «Ман Сити» сейчас чересчур хорошо, команда тен Хага банального на другом уровне — где-то пониже. Холанн и Де Брёйне, скорее всего, проведут мастер-класс для не самой надежной обороны «красных дьяволов».

Рекомендуемая ставка: победа «Манчестер Сити» + тотал больше 3,5 за 2.07.

Прогноз: очевидно, что Холанн будет «кошмарить» защиту «МЮ» с первой и до последней минуты. Скорее всего, одним голом в дерби норвежец не ограничится.

Ставка: тотал голов Холанна больше 1,5 за 3.87.

На хет-трик Холанна можно поставить за 11.20. В прошлом сезоне Эрлинг отгрузил «трёшку» в ворота «МЮ» как раз на «Этихаде».

А еще есть дерзкая ставка на матч «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» с коэффициентом 5.20.