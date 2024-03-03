ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Квинси Промес Допрыгались. Промесу грозит тюрьма, «Спартаку» — провальная концовка сезона «Бавария» — «Боруссия Дортмунд»Что смотреть в марте: «Ливерпуль» — «Ман Сити», Der Klassiker, Лига чемпионов, квалификация Евро-2024 Федор ЧаловЦСКА — «Оренбург». Онлайн
    Все новости спорта

    «Манчестер Сити» проведет мастер-класс для «МЮ»?

    «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Ставка (к. 2.07) и прогноз на чемпионат Англии 3 марта 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Манчестер Сити Прогнозы на Манчестер Юнайтед Прогнозы на АПЛ Прогнозы на футбол Англии Календарь АПЛ
    Прогноз и ставки на «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Эрлинг Холанн
    «Манчестер Сити» сыграет на своем поле против «Манчестер Юнайтед» в 27-м туре чемпионата Англии. Матч пройдет 3 марта, начало — в 18:30 мск. «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Премьер-лига 03 Марта 2024 года

    «Манчестер Сити»

    Турнирное положение: «Манчестер Сити» занимает второе место, имея в своем активе 59 очков после 26 туров. Отставание от «Ливерпуля» — всего лишь одно очко.

    Последние матчи: среди недели «Ман Сити» разорвал в Кубке Англии «Лутон Таун» — 6:2.

    Манчестер Сити — Манчестер Юнайтед: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 1.276.5010.50Бонус$9500
    •

    Пять из шести мячей забил Эрлинг Холанн, в четырех случаях ему ассистировал Кевин Де Брёйне. Как сказал Пеп Гвардиола, «Эрлинг в огне».

    За несколько дней до этого действующий чемпион одержал гостевую победу над «Борнмутом» (1:0) в рамках АПЛ.

    «Манчестер Сити» выиграл девять из 11-ти предыдущих матчей в чемпионате, и на этом отрезке у него ни одного поражения. Кажется, уже все понимают, к чему всё идет.

    Не сыграют: у «горожан» в лазарете сейчас лишь один человек — Джек Грилиш.

    Все прогнозы на АПЛ

    Состояние команды: отличное. «Манчестер Сити» выглядит пугающе мощно. Но, с другой стороны, это не удивляет: Гвардиола в очередной раз сделал всё возможное для того, чтобы команда вышла на пик формы как раз к ключевой части сезона.

    В этом плане ему действительно нет равных. Интрига, конечно, присутствует, но при этом сложно представить, что кто-то помешает «Сити» взять очередной титул.

    «Манчестер Юнайтед»

    Турнирное положение: «Манчестер Юнайтед» находится на шестой строчке, набрав в 26 турах 44 очка.

  • Время расставаться? «Манчестер Сити» должен успеть заработать на Кевине Де Брёйне
  • «Сити» должен согласиться на предложение Саудовской Аравии по блестящему, но склонному к травмам бельгийцу
  • 27/02/2024

    • Последние матчи: несколько дней назад «МЮ» выиграл на выезде у «Ноттингем Форест» (1:0) и вышел в следующий раунд Кубка Англии. В отличие от «Сити», «красные дьяволы» вымучили победу, забив единственный гол незадолго до финального свистка.

    Пере этим команда Эрика тен Хага уступила на своем поле «Фулхэму» (1:2), прервав классную серию из пяти побед.

    Но в целом картина позитивная: «Манчестер Юнайтед» выиграл семь из девяти последних матчей, и на этот отрезке у него лишь одно поражение.

    Не сыграют: Антони Марсьяль, Тайрелл Маласия, Мэйсон Маунт, Лисандро Мартинес, Аарон Уан-Биссака, Люк Шоу и Расмус Хейлунн.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Состояние команды: несмотря на результат в недавнем матче с «Фулхэмом», «МЮ» даже здесь показал очень приличный футбол. Надо признать, что тен Хагу наконец-то удалось достучаться до команды — играть стали значительно луше.

    Но есть и неприятный момент, без этого тоже никуда.

    Так совпало, что как раз за день до встречи с «Фулхэмом» получил травму Расмус Хейлунн, и, как оказалось, для «МЮ» это очень серьезная проблема, учитывая недавние бомбардирские подвиги датчанина.

    Статистика для ставок

    • «Манчестер Сити» в этом сезоне еще ни разу не проигрывал на своем поле в рамках АПЛ

    • В последних восьми матчах «МЮ» в АПЛ прошла ставка на тотал больше 2,5

    • «Манчестер Сити» забил 16 мячей в пяти предыдущих матчах против «МЮ»

    Прогноз

    Коэффициенты букмекеров: на «Манчестер Сити» в этом матче можно поставить за 1.30, ничью букмекеры предлагают за 6.75, а победу «Манчестер Юнайтед» — за 11.75.

    Прогноз: несмотря на то, что «МЮ» наконец-то нашел свою игру, интриги здесь все равно немного. «Ман Сити» сейчас чересчур хорошо, команда тен Хага банального на другом уровне — где-то пониже. Холанн и Де Брёйне, скорее всего, проведут мастер-класс для не самой надежной обороны «красных дьяволов».

    Рекомендуемая ставка: победа «Манчестер Сити» + тотал больше 3,5 за 2.07.

    Прогноз: очевидно, что Холанн будет «кошмарить» защиту «МЮ» с первой и до последней минуты. Скорее всего, одним голом в дерби норвежец не ограничится.

    Ставка: тотал голов Холанна больше 1,5 за 3.87.

    На хет-трик Холанна можно поставить за 11.20. В прошлом сезоне Эрлинг отгрузил «трёшку» в ворота «МЮ» как раз на «Этихаде».

    А еще есть дерзкая ставка на матч «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» с коэффициентом 5.20.

    Ещё прогнозы на спорт
    3.11
  • Прогноз на матч Енисей — Торпедо
  • Футбол
  • Сегодня в 11:30
    •  2.70
  • Прогноз на матч Сокол — Динамо Махачкала
  • Футбол
  • Сегодня в 13:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч ЦСКА — Оренбург
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  3.00
  • Прогноз на матч Севилья — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Краснодар — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Локомотив — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Спартак — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Ак Барс — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Удинезе — Салернитана
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.57
  • Прогноз на матч Хайденхайм — Айнтрахт
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Майнц — Боруссия Менхенгладбах
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.26
  • Прогноз на матч Бохум — Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ставка и прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» с коэффициентом 11.20. Дата матча: 03.03.2024. Прогнозы на футбол. «Манчестер Сити» проведет мастер-класс для «МЮ»?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры