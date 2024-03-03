«Манчестер Сити»
Турнирное положение: «Манчестер Сити» занимает второе место, имея в своем активе 59 очков после 26 туров. Отставание от «Ливерпуля» — всего лишь одно очко.
Последние матчи: среди недели «Ман Сити» разорвал в Кубке Англии «Лутон Таун» — 6:2.
Манчестер Сити — Манчестер Юнайтед: коэффициенты букмекеров
Пять из шести мячей забил Эрлинг Холанн, в четырех случаях ему ассистировал Кевин Де Брёйне. Как сказал Пеп Гвардиола, «Эрлинг в огне».
За несколько дней до этого действующий чемпион одержал гостевую победу над «Борнмутом» (1:0) в рамках АПЛ.
«Манчестер Сити» выиграл девять из 11-ти предыдущих матчей в чемпионате, и на этом отрезке у него ни одного поражения. Кажется, уже все понимают, к чему всё идет.
Не сыграют: у «горожан» в лазарете сейчас лишь один человек — Джек Грилиш.
Состояние команды: отличное. «Манчестер Сити» выглядит пугающе мощно. Но, с другой стороны, это не удивляет: Гвардиола в очередной раз сделал всё возможное для того, чтобы
В этом плане ему действительно нет равных. Интрига, конечно, присутствует, но при этом сложно представить, что кто-то помешает «Сити» взять очередной титул.
«Манчестер Юнайтед»
Турнирное положение: «Манчестер Юнайтед» находится на шестой строчке, набрав в 26 турах 44 очка.
Последние матчи: несколько дней назад «МЮ» выиграл на выезде у «Ноттингем Форест» (1:0) и вышел в следующий раунд Кубка Англии. В отличие от «Сити», «красные дьяволы» вымучили победу, забив единственный гол незадолго до финального свистка.
Пере этим команда Эрика тен Хага уступила на своем поле «Фулхэму» (1:2), прервав классную серию из пяти побед.
Но в целом картина позитивная: «Манчестер Юнайтед» выиграл семь из девяти последних матчей, и на этот отрезке у него лишь одно поражение.
Не сыграют: Антони Марсьяль, Тайрелл Маласия, Мэйсон Маунт, Лисандро Мартинес, Аарон Уан-Биссака, Люк Шоу и Расмус Хейлунн.
Состояние команды: несмотря на результат в недавнем матче с «Фулхэмом», «МЮ» даже здесь показал очень приличный футбол. Надо признать, что
Но есть и неприятный момент, без этого тоже никуда.
Так совпало, что как раз за день до встречи с «Фулхэмом» получил травму Расмус Хейлунн, и, как оказалось, для «МЮ» это очень серьезная проблема, учитывая недавние бомбардирские подвиги датчанина.
Статистика для ставок
- «Манчестер Сити» в этом сезоне еще ни разу не проигрывал на своем поле в рамках АПЛ
- В последних восьми матчах «МЮ» в АПЛ прошла ставка на тотал больше 2,5
- «Манчестер Сити» забил 16 мячей в пяти предыдущих матчах против «МЮ»
Прогноз
Коэффициенты букмекеров: на «Манчестер Сити» в этом матче можно поставить за 1.30, ничью букмекеры предлагают за 6.75, а победу «Манчестер Юнайтед» — за 11.75.
Прогноз: несмотря на то, что «МЮ» наконец-то нашел свою игру, интриги здесь все равно немного. «Ман Сити» сейчас чересчур хорошо, команда тен Хага банального на другом уровне — где-то пониже. Холанн и Де Брёйне, скорее всего, проведут мастер-класс для не самой надежной обороны «красных дьяволов».
Рекомендуемая ставка: победа «Манчестер Сити» + тотал больше 3,5 за 2.07.
Прогноз: очевидно, что Холанн будет «кошмарить» защиту «МЮ» с первой и до последней минуты. Скорее всего, одним голом в дерби норвежец не ограничится.
Ставка:
На
А еще есть дерзкая ставка на матч «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» с коэффициентом 5.20.
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