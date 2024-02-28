Гвардиола: Холанн в огне, а его связка с Де Брёйне была идеальной

Главный тренер «Манчестер Сити»прокомментировал разгромную победу над(6:2) в 1/8 финала Кубка Англии.

Пять из шести мячей «Манчестер Сити» в этом матче забил Эрлинг Холанн. В четырех случаях норвежцу ассистировал Кевин Де Брёйне.

«Что тут сказать? Это было очень мощно. Холанн в огне, а его связка с Де Брёйне была идеальной. Это была очень хорошая игра, теперь мы в четвертьфинале.

Кевину нужны такие игроки, как Эрлинг, а Эрлингу нужны такие игроки, как Кевин. Но мы бы не оказались здесь без остальных ребят. Огромная заслуга каждого.

Нам осталась одна игра, чтобы снова оказаться на "Уэмбли".

Мы выиграли два последних матчах со счетом 1:0, а против "Челси" мы хорошо играли во втором тайме, но не смогли победить. Кубок Англии — действительно хорошее соревнование», — приводит слова Гвардиолы BBC.