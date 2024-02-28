ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Синяя карточка появится, но нескороСиние карточки. В топ-футболе могут появиться «скамьи штрафников»
  • 09:35
    • Зверев сенсационно проиграл Альтмайеру в Акапулько
  • 09:19
    • «Бостон» выиграл у «Филадельфии», «Даллас» уступил «Кливленду»
  • 08:17
    • «Реал Сосьедад» Захаряна проиграл «Мальорке» и не смог выйти в финал Кубка Испании
    Все новости спорта

    Гвардиола: Холанн в огне, а его связка с Де Брёйне была идеальной

    Футбол Манчестер Сити Лутон Таун Кубок Англии Футбол Англии
    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал разгромную победу над «Лутон Таун» (6:2) в 1/8 финала Кубка Англии.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Пять из шести мячей «Манчестер Сити» в этом матче забил Эрлинг Холанн. В четырех случаях норвежцу ассистировал Кевин Де Брёйне.

    «Что тут сказать? Это было очень мощно. Холанн в огне, а его связка с Де Брёйне была идеальной. Это была очень хорошая игра, теперь мы в четвертьфинале.

    Кевину нужны такие игроки, как Эрлинг, а Эрлингу нужны такие игроки, как Кевин. Но мы бы не оказались здесь без остальных ребят. Огромная заслуга каждого.

  • Время расставаться? «Манчестер Сити» должен успеть заработать на Кевине Де Брёйне
  • «Сити» должен согласиться на предложение Саудовской Аравии по блестящему, но склонному к травмам бельгийцу
  • Вчера

    • Нам осталась одна игра, чтобы снова оказаться на "Уэмбли".

    Мы выиграли два последних матчах со счетом 1:0, а против "Челси" мы хорошо играли во втором тайме, но не смогли победить. Кубок Англии — действительно хорошее соревнование», — приводит слова Гвардиолы BBC.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Интер» привезет «Ювентусу» 12 очков?
  • «Интер» — «Аталанта». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Пройдет ли «МЮ» «Ноттингем» в Кубке Англии?
  • «Ноттингем» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • «Саутгемптон» удачно проявит себя на «Энфилде»
  • «Ливерпуль» — «Саутгемптон». Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.47
  • Экспресс дня 28 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Интер — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Ноттингем — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.88
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Саутгемптон
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Челси — Лидс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Атлетик — Атлетико
  • Футбол
  • Завтра в 23:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Санта-Клара — Порту
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Ак Барс — Автомобилист
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.55
  • Прогноз на матч Галатасарай — Фатих Карагюмрюк
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры