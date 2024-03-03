В рамках 27-го тура чемпионата Англии 3 марта пройдет матч «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Начало — 18:30 (мск). «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Манчестер Сити»

Турнирное положение:: команда Хосепа Гвардиолы в нынешнем сезоне привычно борется за чемпионский титул. «Манчестер Сити» сейчас идет на 2 месте, на 1 очко отставая от лидера «Ливерпуля».

При этом атака команды привычно сильна и результативна. В 26 матчах чемпионата Англии игроки «Манчестер Сити» отличились 59 забитыми мячами.

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Последние матчи: в своем предыдущем поединке команде удалось победить. «Манчестер Сити» в Кубке Англии разнес в клочья «Лутон» (6:2).

Причем в том поединке 5 мячей в свой актив записал Эрлинг Холанн. Да и вообще, эта победа стала для команды третьей подряд.

Если смотреть статистику за 5 последних поединков, то команда смогла забить 12 мячей. А вот в свои ворота «Манчестер Сити» пропустил 4 раза.

Не сыграют: Джек Грилиш — травмирован.

Все прогнозы на АПЛ

Состояние команды: Подопечные Гвардиолы явно намереваются как можно скорее вернуться на привычное первое место. Тем паче, состав у команды явно сильнейший в АПЛ.

Наверняка Гвардиола настроит своих подопечных максимальным образом. И оппонент принципиальный, и собственный кадровый ресурс весьма качественный.

Стоит отметить, что «Манчестер Сити» традиционно успешно противостоит «Манчестер Юнайтед». В 5 последних очных поединках команда добилась 4 побед при одном поражении.

«Манчестер Юнайтед»

Турнирное положение: «Манчестер Юнайтед» в нынешнем сезоне привычно борется за самые высокие места. Сейчас команда находится на 6 месте в турнирной таблице РПЛ.

Команда забила 36 мячей в ворота оппонентов, пропустив в свои ворота столько же.

Последние матчи: в последних пяти матчах в активе у «Манчестер Юнайтед» 4 победы при 1 поражении

Не сыграют: Антони Марсьяль, Лисандро Мартинес, Мэйсон Маунт, Арон Ван-Биссака, Расмус Хойлунд, Люк Шоу, Харри Магуайр — травмированы.

Состояние команды: в нынешнем сезоне «Манчестер Юнайтед» выглядит не столь мощно. Да и лазарет команды фактически переполнен.

В своем последнем поединке команда добыла сложную победу. «Красные дьяволы» вышли в 1/4 финала Кубка Англии, минимально одолев «Ноттингем Форест».

А вот травма Хойлунда явно больно ударит по атакующему потенциалу команды. Да и вообще, в последние годы «Манчестер Юнайтед» неудачно играет в дерби.

И уж совсем очевидно, что гости не будут отсиживаться в тылах. Между тем, проблем в игре команды множество, да и оппонент уж очень силен.

Статистика для ставок

«Манчестер Сити» побеждал земляков в 2 последних очных встречах

Эрлинг Холанн из «Манчестер Сити» лидирует в гонке бомбардиров АПЛ, забив 17 мячей

Последняя очная встреча принесла уверенный успех команде Гвардиолы (3:0)

Ставка

Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Сити» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.29. Ничья оценена в 6.72, а победа гостей — в скромные 11.30.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.36 и 2.94.

Прогноз: Манкунианские дерби традиционно проходят результативно, и этот поединок не станет исключением.

«Манчестер Сити» борется за чемпионство, так что наверняка будет активно и агрессивно атаковать.

Ставка: ТБ 5.5 за 5.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что команды в первом тайме на двоих забьют более 3 мячей.

Ставка: Тотал 1-го тайма больше 3.5 за 8.00.

А еще есть умеренный прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» с предлагаемым коэффициентом 2.07.