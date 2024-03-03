«Манчестер Сити»
Турнирное положение:: команда Хосепа Гвардиолы в нынешнем сезоне привычно борется за чемпионский титул. «Манчестер Сити» сейчас идет на 2 месте, на 1 очко отставая от лидера «Ливерпуля».
При этом атака команды привычно сильна и результативна. В 26 матчах чемпионата Англии игроки «Манчестер Сити» отличились 59 забитыми мячами.
Манчестер Сити — Манчестер Юнайтед: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команде удалось победить. «Манчестер Сити» в Кубке Англии разнес в клочья «Лутон» (6:2).
Причем в том поединке 5 мячей в свой актив записал Эрлинг Холанн. Да и вообще, эта победа стала для команды третьей подряд.
Если смотреть статистику за 5 последних поединков, то команда смогла забить 12 мячей. А вот в свои ворота «Манчестер Сити» пропустил 4 раза.
Не сыграют: Джек Грилиш — травмирован.
Состояние команды: Подопечные Гвардиолы явно намереваются как можно скорее вернуться на привычное первое место. Тем паче, состав у команды явно сильнейший в АПЛ.
Наверняка Гвардиола настроит своих подопечных максимальным образом. И оппонент принципиальный, и собственный кадровый ресурс весьма качественный.
Стоит отметить, что «Манчестер Сити» традиционно успешно противостоит «Манчестер Юнайтед». В 5 последних очных поединках команда добилась 4 побед при одном поражении.
«Манчестер Юнайтед»
Турнирное положение: «Манчестер Юнайтед» в нынешнем сезоне привычно борется за самые высокие места. Сейчас команда находится на 6 месте в турнирной таблице РПЛ.
Команда забила 36 мячей в ворота оппонентов, пропустив в свои ворота столько же.
Последние матчи: в последних пяти матчах в активе у «Манчестер Юнайтед» 4 победы при 1 поражении
Не сыграют: Антони Марсьяль, Лисандро Мартинес, Мэйсон Маунт, Арон Ван-Биссака, Расмус Хойлунд, Люк Шоу, Харри Магуайр — травмированы.
Состояние команды: в нынешнем сезоне «Манчестер Юнайтед» выглядит не столь мощно. Да и лазарет команды фактически переполнен.
В своем последнем поединке команда добыла сложную победу. «Красные дьяволы» вышли в 1/4 финала Кубка Англии, минимально одолев «Ноттингем Форест».
А вот травма Хойлунда явно больно ударит по атакующему потенциалу команды. Да и вообще, в последние годы «Манчестер Юнайтед» неудачно играет в дерби.
И уж совсем очевидно, что гости не будут отсиживаться в тылах. Между тем, проблем в игре команды множество, да и оппонент уж очень силен.
Статистика для ставок
- «Манчестер Сити» побеждал земляков в 2 последних очных встречах
- Эрлинг Холанн из «Манчестер Сити» лидирует в гонке бомбардиров АПЛ, забив 17 мячей
- Последняя очная встреча принесла уверенный успех команде Гвардиолы (3:0)
Ставка
Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Сити» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.29. Ничья оценена в 6.72, а победа гостей — в скромные 11.30.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.36 и 2.94.
- 2.04Зенит — Спартак: прогноз и ставка
- 1.85ЦСКА — Оренбург: прогноз и ставка
- 2.20Краснодар — Рубин: прогноз и ставка
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: Манкунианские дерби традиционно проходят результативно, и этот поединок не станет исключением.
«Манчестер Сити» борется за чемпионство, так что наверняка будет активно и агрессивно атаковать.
Ставка: ТБ 5.5 за 5.20.
Прогноз: более рискованный прогноз, что команды в первом тайме на двоих забьют более 3 мячей.
Ставка: Тотал 1-го тайма больше 3.5 за 8.00.
А еще есть умеренный прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» с предлагаемым коэффициентом 2.07.