Полузащитнику мадридского «Реала»грозит дисквалификация за стычку с арбитром в конце матча с «Валенсией».

Судья матча Хесус Хиль Мансано дал свисток об окончании матча как раз в тот момент, когда Беллингем забивал третий гол в ворота «Валенсии».

Сразу после этого англичанин подбежал к арбитру и выкрикнул «Блин, это гол! Мяч в воздухе! Что за фигня!». В ответ Мансано показал Беллингему красную карточку.

«По окончании матча, но все еще находясь на поле, он подбежал ко мне в агрессивном состоянии и выкрикнул несколько раз: Блин, это гол!», — написал Мансано в протоколе после матча.

Беллингема могут дисквалифицировать на три матча в том случае, если судейский комитет сочтет его действия агрессивными.

По информации Cope, «Реал» подаст апелляцию на удаление Беллингема. Решение по этому эпизоду будет принято не позже четверга, 7 марта.

Матч «Валенсия» — «Реал» завершился вничью 2:2. Мадридский клуб отыгрался со счета 0:2 благодаря дублю Винисиуса Жуниора.