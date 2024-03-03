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    Беллингема могут дисквалифицировать на три матча

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    Полузащитнику мадридского «Реала» Джуду Беллингему грозит дисквалификация за стычку с арбитром в конце матча с «Валенсией».

    Джуд Беллингем
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    Джуд Беллингем

    Судья матча Хесус Хиль Мансано дал свисток об окончании матча как раз в тот момент, когда Беллингем забивал третий гол в ворота «Валенсии».

    Сразу после этого англичанин подбежал к арбитру и выкрикнул «Блин, это гол! Мяч в воздухе! Что за фигня!». В ответ Мансано показал Беллингему красную карточку.

    «По окончании матча, но все еще находясь на поле, он подбежал ко мне в агрессивном состоянии и выкрикнул несколько раз: Блин, это гол!», — написал Мансано в протоколе после матча.

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    • Беллингема могут дисквалифицировать на три матча в том случае, если судейский комитет сочтет его действия агрессивными.

    По информации Cope, «Реал» подаст апелляцию на удаление Беллингема. Решение по этому эпизоду будет принято не позже четверга, 7 марта.

    Матч «Валенсия» — «Реал» завершился вничью 2:2. Мадридский клуб отыгрался со счета 0:2 благодаря дублю Винисиуса Жуниора.

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