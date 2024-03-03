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    Экс-арбитр Иттуральде о незасчитанном голе Беллингема: Один из худших эпизодов в футболе

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    Бывший испанский арбитр Эдуардо Итурральде Гонсалес прокомментировал скандальный эпизод в матче 27-го тура чемпионата Испании между мадридским «Реалом» и «Валенсией».

    Джуд Беллингем
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    Джуд Беллингем

    Судья матча Хесус Хиль Мансано дал свисток об окончании матча как раз в тот момент, когда полузащитник «Реала» Джуд Беллингем забивал третий гол в ворота «Валенсии».

    «Очень плохая работа в исполнении "топ-арбитра". Он добавляет семь минут и говорит Карвахалю, что из-за просмотра повтора добавит еще одну. Угловой назначается, когда на часах 98:13, и в этот момент начинается цепочка плохих решений.

    Если ты добавил минуту, то не должен позволять разыграть угловой. Если уж позволил, то должен дать либо вынести мяч, либо пробить по воротам.

    Голкипер "Валенсии" выбивает мяч, и тот выходит за пределы штрафной. В этот момент следует остановить игру. Но судья этого не делает, и мяч получает Браим, делает навес — и в этот момент рефери свистит три раза. И с третьим сигналом Беллингем забивает.

    Понимаю, чем могут быть недовольны игроки "Реала" и игроки "Валенсии". Это один из худших эпизодов в футболе», — сказал Итурральде Гонсалес, слова которого приводит Cadena SER.

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