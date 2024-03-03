ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Игорь Колыванов«В Европе русские тренеры никому не нужны». Игорь Колыванов — о возобновлении РПЛ, интриге в Серии А и неприятностях «Спартака»
  • 01:04
    • «Реал» ушел от поражения в матче с «Валенсией»
  • 22:28
    • «Вольфсбург» уступил «Штутгарту» в результативном матче
  • 21:28
    • «Зенит» и «Спартак» не смогли поразить ворота друг друга
  • 20:12
    • Ферстаппен выиграл Гран-при Бахрейна
  • 20:07
    • Эмбер победил Бублика и выиграл турнир в Дубае
    Все новости спорта

    «Реал» ушел от поражения в матче с «Валенсией»

    «Валенсия» — «Реал»: счет матча 2:2 (2:1), обзор голов

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Примера (Ла Лига) Футбол Испании Валенсия Реал Мадрид
    «Валенсия» на своем поле в игре 27-го тура испанской Ла Лиги не смогла удержать победу в матче с мадридским «Реалом», ведя со счетом 2:0.

    Роман Яремчук
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Роман Яремчук

    К 30-й минуте «летучие мыши» вели со счетом 2:0, отличились Уго Дуро и Роман Яремчук.

    «Реал» ответил голом на 45-й минуте в исполнении Винисиуса Жуниора, а на 76-й минуте бразильской нападающий сравнял счет.

    Футбол. Испания. Примера
    Валенсия — Реал Мадрид 2:2
    Голы: 1:0 Уго Дуро (27'), 2:0 Роман Яремчук (30'), 2:1 Винисиус Жуниор (45 + 5'), 2:2 Винисиус Жуниор (76') Валенсия: Георгий Мамардашвили, Димитри Фулкье, Муктар Дьякаби, Кристьян Москера, Фран Перес (Peter Gonzalez, 73'), Пепелу, Серхи Канос (Уго Гильямон, 57'), Хави Герра (Селим Амалла, 73'), Роман Яремчук (Диего Лопес, 57'), Уго Дуро, Jose Gayà Реал Мадрид: Андрей Лунин, Ферлан Менди (Fran Garcia, 72'), Антонио Рюдигер, Даниэль Карвахаль, Джуд Беллингхэм, Эдуардо Камавинжа (Хоселу, 72'), Тони Кроос (Лука Модрич, 63'), Федерико Вальверде (Начо Фернандес, 86'), Орельен Чуаэми, Винисиус Жуниор, Родриго (Браим Диас, 63') Предупреждения: Роман Яремчук (4'), Винисиус Жуниор (72'), Федерико Вальверде (80'), Муктар Дьякаби (83')

    Календарь и таблица испанской Примеры

    «Валенсия» в 28-м туре сыграет дома с «Хетафе». «Реал» примет на своем поле «Сельту».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Манчестер Сити» проведет мастер-класс для «МЮ»?
  • «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
  • Московское дерби получится ярким и результативным
  • «Динамо» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • Возьмет ли «Барселона» три очка в матче с «Атлетиком»?
  • «Атлетик» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 2.40
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.67
  • Экспресс дня 3 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Динамо — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Атлетик — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Атлетико — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  2.34
  • Прогноз на матч Мальорка — Жирона
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  3.15
  • Прогноз на матч Наполи — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Кельн — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч СКА — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры