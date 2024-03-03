«Валенсия» — «Реал»: счет матча 2:2 (2:1), обзор голов

на своем поле в игре 27-го тура испанской Ла Лиги не смогла удержать победу в матче с мадридским, ведя со счетом 2:0.

К 30-й минуте «летучие мыши» вели со счетом 2:0, отличились Уго Дуро и Роман Яремчук.

«Реал» ответил голом на 45-й минуте в исполнении Винисиуса Жуниора, а на 76-й минуте бразильской нападающий сравнял счет.

Футбол. Испания. Примера Валенсия — Реал Мадрид 2:2 Голы: 1:0 Уго Дуро (27'), 2:0 Роман Яремчук (30'), 2:1 Винисиус Жуниор (45 + 5'), 2:2 Винисиус Жуниор (76') Валенсия: Георгий Мамардашвили, Димитри Фулкье, Муктар Дьякаби, Кристьян Москера, Фран Перес (Peter Gonzalez, 73'), Пепелу, Серхи Канос (Уго Гильямон, 57'), Хави Герра (Селим Амалла, 73'), Роман Яремчук (Диего Лопес, 57'), Уго Дуро, Jose Gayà Реал Мадрид: Андрей Лунин, Ферлан Менди (Fran Garcia, 72'), Антонио Рюдигер, Даниэль Карвахаль, Джуд Беллингхэм, Эдуардо Камавинжа (Хоселу, 72'), Тони Кроос (Лука Модрич, 63'), Федерико Вальверде (Начо Фернандес, 86'), Орельен Чуаэми, Винисиус Жуниор, Родриго (Браим Диас, 63') Предупреждения: Роман Яремчук (4'), Винисиус Жуниор (72'), Федерико Вальверде (80'), Муктар Дьякаби (83')

Календарь и таблица испанской Примеры

«Валенсия» в 28-м туре сыграет дома с «Хетафе». «Реал» примет на своем поле «Сельту».