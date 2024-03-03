В рамках 27-го тура чемпионата Испании 3 марта пройдет матч «Мальорка» — «Жирона». Начало — 20:30 (мск). «Мальорка» — «Жирона»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Мальорка»

Турнирное положение: «Мальорка» в нынешнем сезоне сражается за сохранение места в элите. Сейчас команда находится на 16 месте таблицы.

При этом оборона команды действует явно не лучшим образом. В 26 матчах «Мальорка» пропустила в свои ворота 34 мяча.

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Последние матчи: в предыдущем туре Примеры команда разжилась одним баллом. «Мальорка» подписала мировое соглашение с «Алавесом» (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Мальорка» выиграла всего однажды. Причем забила в них команда 5 мячей, пропустив в свои ворота столько же.

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Балеарцы не побеждали в трех своих последних матчах. Зато в Кубке Испании команда сумела пройти в финал.

Не сыграют: Пабло Маффео — травмирован.

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Состояние команды: Балеарцы явно поставили на Кубок. А вот в чемпионате дела команды обстоят неудачно, да и отрыв от опасной зоны составляет всего 6 очков.

Поединки против «Жироны» для команды проходят традиционно сложно. Из пяти последних очных встреч «Мальорка» добыла 2 виктории при 2 поражениях.

Выступления в Кубке Испании явно измочалили балеарцев. Так что очередные неудачи в чемпионате почти обеспечены.

«Жирона»

Турнирное положение: «Жирона» в нынешнем сезоне борется за самые высокие места. Сейчас команда находится на 2 месте турнирной таблицы.

Команда забила 57 мячей в ворота соперников, пропустив в свои ворота 32.

Последние матчи: в последних пяти матчах в активе у команды две виктории при двух коллизиях.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Жирона» несколько сбавила обороты. Зато украинцы Артем Довбик и Виктор Цыганков выглядят весьма впечатляюще.

При этом «Жирона» опережает идущую следом «Барселону» всего на 2 очка. Так что за выход в Лигу чемпионов команде еще предстоит побороться.

В предыдущем туре чемпионата «Жирона» взяла три очка. Команда уверенно разделалась с «Райо Вальекано» (3:0).

И уж совсем очевидно, что гости будут активно атаковать. В нынешнем сезоне атака «Жироны» выглядит очень симпатично.

Статистика для ставок

«Жирона» забивает чаще всех в чемпионате — 57 мячей

«Мальорка» не побеждала в 3 своих последних поединках

«Мальорка» месяц назад выбила «Жирону» из Кубка Испании (3:2)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Жирона» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.34. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 3.31.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с очень разными коэффициентами — 2.23 и 1.76.

Прогноз: Гости сражаются за самые высокие места, да и забивать в их составе есть кому.

«Мальорка» явно бросила основные силы на Кубок, к тому же испытывает сложности с реализацией.

Ставка: Победа «Жироны» за 2.34.

Прогноз: более рискованный прогноз, что поединок пройдет под аккомпанемент результативных атак.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.23