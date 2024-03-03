ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Квинси Промес Допрыгались. Промесу грозит тюрьма, «Спартаку» — провальная концовка сезона «Бавария» — «Боруссия Дортмунд»Что смотреть в марте: «Ливерпуль» — «Ман Сити», Der Klassiker, Лига чемпионов, квалификация Евро-2024 Федор ЧаловЦСКА — «Оренбург». Онлайн
    Все новости спорта

    «Жирона» переиграет балеарцев

    «Мальорка» — «Жирона». Ставка (к. 2.34) и прогноз на футбол, Примера, 3 марта 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Примеру Прогнозы на Мальорку Прогнозы на Жирону Календарь Примеры
    Прогноз и ставки на «Мальорка» — «Жирона»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Кристиан Стуани
    В рамках 27-го тура чемпионата Испании 3 марта пройдет матч «Мальорка» — «Жирона». Начало — 20:30 (мск). «Мальорка» — «Жирона»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
    ×
    Футбол. Испания. Примера 03 Марта 2024 года
    Мальорка
  • Пальма-де-Мальорка
    •  Мальорка 20:30 Жирона Жирона
  • Жирона
    •

    «Мальорка»

    Турнирное положение: «Мальорка» в нынешнем сезоне сражается за сохранение места в элите. Сейчас команда находится на 16 месте таблицы.

    При этом оборона команды действует явно не лучшим образом. В 26 матчах «Мальорка» пропустила в свои ворота 34 мяча.

    Мальорка — Жирона: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 3.303.352.30Бонус$9500
    •

    Последние матчи: в предыдущем туре Примеры команда разжилась одним баллом. «Мальорка» подписала мировое соглашение с «Алавесом» (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Мальорка» выиграла всего однажды. Причем забила в них команда 5 мячей, пропустив в свои ворота столько же.

    Все прогнозы на футбол

    Балеарцы не побеждали в трех своих последних матчах. Зато в Кубке Испании команда сумела пройти в финал.

    Не сыграют: Пабло Маффео — травмирован.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    Состояние команды: Балеарцы явно поставили на Кубок. А вот в чемпионате дела команды обстоят неудачно, да и отрыв от опасной зоны составляет всего 6 очков.

    Поединки против «Жироны» для команды проходят традиционно сложно. Из пяти последних очных встреч «Мальорка» добыла 2 виктории при 2 поражениях.

    Выступления в Кубке Испании явно измочалили балеарцев. Так что очередные неудачи в чемпионате почти обеспечены.

    «Жирона»

    Турнирное положение: «Жирона» в нынешнем сезоне борется за самые высокие места. Сейчас команда находится на 2 месте турнирной таблицы.

    Команда забила 57 мячей в ворота соперников, пропустив в свои ворота 32.

  • Ярмарка вакансий. Семь топ-клубов, которые ищут новых тренеров
  • Рейтинг самых привлекательных для тренеров летних вакансий в элитных клубах Европы
  • 29/02/2024

    • Последние матчи: в последних пяти матчах в активе у команды две виктории при двух коллизиях.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Жирона» несколько сбавила обороты. Зато украинцы Артем Довбик и Виктор Цыганков выглядят весьма впечатляюще.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    При этом «Жирона» опережает идущую следом «Барселону» всего на 2 очка. Так что за выход в Лигу чемпионов команде еще предстоит побороться.

    В предыдущем туре чемпионата «Жирона» взяла три очка. Команда уверенно разделалась с «Райо Вальекано» (3:0).

    И уж совсем очевидно, что гости будут активно атаковать. В нынешнем сезоне атака «Жироны» выглядит очень симпатично.

    Статистика для ставок

    • «Жирона» забивает чаще всех в чемпионате — 57 мячей

    • «Мальорка» не побеждала в 3 своих последних поединках

    • «Мальорка» месяц назад выбила «Жирону» из Кубка Испании (3:2)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Жирона» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.34. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 3.31.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с очень разными коэффициентами — 2.23 и 1.76.

    Прогноз: Гости сражаются за самые высокие места, да и забивать в их составе есть кому.

    «Мальорка» явно бросила основные силы на Кубок, к тому же испытывает сложности с реализацией.

    Ставка: Победа «Жироны» за 2.34.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что поединок пройдет под аккомпанемент результативных атак.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.23

    Ещё прогнозы на спорт
    3.11
  • Прогноз на матч Енисей — Торпедо
  • Футбол
  • Сегодня в 11:30
    •  2.70
  • Прогноз на матч Сокол — Динамо Махачкала
  • Футбол
  • Сегодня в 13:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч ЦСКА — Оренбург
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  3.00
  • Прогноз на матч Севилья — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Краснодар — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Локомотив — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Спартак — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Ак Барс — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Удинезе — Салернитана
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.57
  • Прогноз на матч Хайденхайм — Айнтрахт
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Майнц — Боруссия Менхенгладбах
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.26
  • Прогноз на матч Бохум — Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ставка и прогноз на матч «Мальорка» — «Жирона» с коэффициентом 2.34. Дата матча: 03.03.2024. Прогнозы на футбол. «Жирона» переиграет балеарцев
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры