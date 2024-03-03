Бобровский признан третьей звездой дня в НХЛ

назвала трех звезд очередного игрового дня в регулярном чемпионате.

Третьей звездой стал вратарь «Флориды» Сергей Бобровский, не пропустивший ни одной шайбы в игре против «Детройта» (4:0). В активе россиянина 21 спасение.

Бобровский обогнал чеха Доминика Гашека по победам в НХЛ (390) и вышел на второе место среди голкиперов из Европы. Рекорд принадлежит шведу Хенрику Лундквисту (459).

Второй звездой назвали нападающего «Нэшвилла» Коди Глэсса, который оформил хет-трик в матче с «Колорадо» (5:1).

Первой звездой признан нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Кайл Палмиери, набравший 4 (3+1) очка в игре против «Бостона» (5:1).