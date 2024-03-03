НХЛ. «Нэшвилл» разгромил «Колорадо», «Айлендерс» выиграли у «Бостона», «Баффало» забросил семь шайб «Вегасу»

За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате НХЛ.

«Каролина» — «Виннипег» — 3:5

«Виннипег» выиграл четыре из пяти последних матчей.

У «Каролины» автором двух результативных передач стал российский нападающий Андрей Свечников, в активе которого теперь 37 (13+24) очков в текущей регулярке. В этом матче он достиг отметки в 300 набранных очков в НХЛ.

Вратарь «Каролины» Петр Кочетков отразил 27 бросков из 31.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Каролина» — «Виннипег» — 3:5 (0:0, 3:0, 0:5) Голы: Нечас — 19 (Ноесен, Чатфилд), 30:12 — 1:0. Терявяйнен — 19 (Ахо, Свечников), 35:54 — 2:0. Ахо — 24 (бол., Свечников, Бантинг), 39:12 — 3:0. Коннор — 25 (Элерс, Моррисси), 41:36 — 3:1. Нидеррайтер — 15 (Шмидт, Лаури), 43:02 — 3:2. Шайфли — 18 (бол., Моррисси), 45:40 — 3:3. Монахэн — 20, 56:47 — 3:4. Нидеррайтер — 16 (п.в., Иафалло, Моррисси), 59:47 — 3:5Вратари: Кочетков (57:19 — 59:49) — ХеллибакШтраф: 10 — 8Броски: 36 (12+13+11) — 33 (11+9+13)

«Каролина» — «Виннипег» — 3:5

«Детройт» — «Флорида» — 0:4

Одним из лучших в составе «Флориды» был вратарь Сергей Бобровский, отразивший 21 бросок. Россиянин обогнал чеха Доминика Гашека по победам в НХЛ (390) и вышел на второе место среди голкиперов из Европы. Рекорд принадлежит шведу Хенрику Лундквисту (459).

«Флорида» выиграла 10 из 11-ти последних матчей.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Детройт» — «Флорида» — 0:4 (0:0, 0:2, 0:2) Голы: Монтур — 6 (Родригес, Лунделл), 28:50 — 0:1. Райнхарт — 42 (бол., Барков, Монтур), 33:06 — 0:2. Родригес — 9 (Луостаринен, Лунделл), 44:39 — 0:3. Верхэге — 31 (бол., Монтур, Ткачак), 53:02 — 0:4Вратари: Лайон — БобровскийШтраф: 40 — 30Броски: 21 (5+10+6) — 37 (9+12+16)

«Детройт» — «Флорида» — 0:4

«Сиэтл» — «Эдмонтон» — 1:2

«Эдмонтон» выиграл третий матч подряд после серии из трех поражений.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Сиэтл» — «Эдмонтон» — 1:2 (0:0, 0:1, 1:1) Голы: Драйзайтль — 29 (Макдэвид), 30:12 — 0:1. Кулак — 3 (Нюджент-Хопкинс, Драйзайтль), 48:02 — 0:2. Толванен — 15 (бол., Маккэн, Данн), 53:23 — 1:2Вратари: Грубауэр (58:21) — СкиннерШтраф: 4 — 6Броски: 25 (9+7+9) — 24 (9+8+7)

«Сиэтл» — «Эдмонтон» — 1:2

«Нэшвилл» — «Колорадо» — 5:1

Лучшим в составе «Нэшвилла» был канадский нападающий Коди Глэсс, забросивший три шайбы в ворота «Колорадо».

Вратарь «Колорадо» Александр Георгиев отразил 30 бросков из 34.

«Нэшвилл» продлил победную серию до восьми матчей.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Нэшвилл» — «Колорадо» — 5:1 (1:1, 1:0, 3:0) Голы: Гласс — 3 (Сиссонс, Макдона), 15:18 — 1:0. Маккиннон — 37 (Рантанен, Тэйвз), 17:01 — 1:1. Гласс — 4 (Новак, Каррье), 34:26 — 2:1. О`Райлли — 22 (бол., Йоси, Форсберг), 49:46 — 3:1. Новак — 13 (бол., Сарос), 57:32 — 4:1. Гласс — 5 (п.в., Макдона, Маккэррон), 59:07 — 5:1Вратари: Сарос — Георгиев (57:45 — 59:07)Штраф: 4 — 8Броски: 35 (10+9+16) — 26 (10+9+7)

«Нэшвилл» — «Колорадо» — 5:1

«Сент-Луис» — «Миннесота» — 3:1

Одну из трех шайб в ворота гостей забросил Алексей Торопченко. В активе россиянина 14 (10+4) очков в 60 матчах сезона.

Лидер «Миннесоты» Кирилл Капризов остался без набранных очков в третьем матче подряд.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Сент-Луис» — «Миннесота» — 3:1 (1:0, 1:1, 1:0) Голы: Торопченко — 10 (Перунович, Саад), 6:34 — 1:0. Меррилл — 3, 30:06 — 1:1. Нейберс — 20 (бол., Томас, Крюг), 32:53 — 2:1. Крюг — 4 (п.в., Фолк), 59:11 — 3:1Вратари: Биннингтон — Флери (58:32 — 59:11, 59:21)Штраф: 4 — 14Броски: 27 (7+9+11) — 22 (7+5+10)

«Сент-Луис» — «Миннесота» — 3:1

«Баффало» — «Вегас» — 7:2

«Баффало» выиграл пять из шести последних матчей. Для «Вегаса» это поражение стало пять в шести последних играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Баффало» — «Вегас» — 7:2 (1:0, 2:2, 4:0) Голы: Скиннер — 20, 1:55 — 1:0. Козенс — 13 (мен.), 20:54 — 2:0. Бриссон — 2 (бол., Руа, Коттер), 21:46 — 2:1. Карлссон — 21 (Маршессо, Коттер), 24:28 — 2:2. Гиргенсонс — 7 (Робинсон), 34:46 — 3:2. Окпосо — 12 (Скиннер, Миттельштадт), 42:20 — 4:2. Пауэр — 4 (Брайсон, Робинсон), 46:26 — 5:2. Миттельштадт — 14 (бол., Пауэр, Скиннер), 52:18 — 6:2. Козенс — 14 (мен., Пауэр, Йокихарью), 57:12 — 7:2Вратари: Луукконен — ТомпсонШтраф: 9 — 7Броски: 35 (9+13+13) — 24 (9+8+7)

«Баффало» — «Вегас» — 7:2

«Тампа-Бэй» — «Монреаль» — 4:3 Б

Лидер «Тампы» Никита Кучеров отметился результативной передачей. Россиянин, в активе которого 105 (38+67) очков, продолжает лидировать в гонке бомбардиров текущей регулярки.

«Монреаль» проиграл семь из восьми последних матчей.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Тампа-Бэй» — «Монреаль» — 4:3 Б (0:2, 2:0, 1:1, 0:0, 1:0) Голы: Армиа — 11 (Гуле, Ньюхук), 1:27 — 0:1. Эванс — 5 (Галлахер), 14:34 — 0:2. Пойнт — 32 (Стэмкос, Кучеров), 27:44 — 1:2. Чирелли — 13 (Хагель), 35:49 — 2:2. Андерсон — 8 (Кофилд, Джекай), 46:23 — 2:3. Мотт — 6 (мен.), 50:18 — 3:3Победный буллит: ХедманВратари: Василевский — ПримоШтраф: 9 — 9Броски: 33 (4+14+11+4) — 31 (11+6+13+1)

«Тампа-Бэй» — «Монреаль» — 4:3 Б

«Торонто» — «Рейнджерс» — 4:3 Б

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин стал автором двух результативных передач. Россиянин занимает пятое место в списке бомбардиров сезона, в его активе 84 (35+49) очка в 61 игре.

Вратарь «Торонто» Илья Самсонов отразил 32 из 35 бросков «Рейнджерс» и выиграл серию буллитов. Россиянин выиграл 15 из 28 матчей в сезоне.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Торонто» — «Рейнджерс» — 4:3 Б (0:1, 2:1, 1:1, 0:0, 1:0) Голы: Лафренье — 18 (Фокс), 11:33 — 0:1. Марнер — 24 (Мэттьюс), 23:54 — 1:1. Трочек — 21 (Лафренье, Панарин), 25:03 — 1:2. Нюландер — 33 (Доми, Маккейб), 28:54 — 2:2. Таварес — 18 (Ярнкрок, Райлли), 47:17 — 3:2. Трочек — 22 (Лафренье, Панарин), 58:53 — 3:3Победный буллит: ДомиВратари: Самсонов — Шестеркин (58:10 — 58:53)Штраф: 11 — 13Броски: 34 (12+10+12+0) — 35 (10+6+14+5)

«Торонто» — «Рейнджерс» — 4:3 Б

«Филадельфия» — «Оттава» — 4:2

В составе «Оттавы» одной заброшенной шайбой отметился Владимир Тарасенко. Российский нападающий набрал 41 (17+24) очко в 57 матчах в текущем сезоне при полезности «+13».

«Оттава» проиграла четвертый матч подряд.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Филадельфия» — «Оттава» — 4:2 (1:0, 2:1, 1:1) Голы: Фараби — 18 (Силер), 1:08 — 1:0. Тарасенко — 17 (Пинто, Джозеф), 24:04 — 1:1. Форстер — 14 (Лотон), 39:13 — 2:1. Форстер — 15 (буллит), 39:58 — 3:1. Шабо — 6 (Кубалик, Жиру), 58:02 — 3:2. Йорк — 9 (п.в.), 59:59 — 4:2Вратари: Сандстрем — Сегорд (57:05 — 58:02, 58:47 — 59:59)Штраф: 12 — 10Броски: 40 (19+17+4) — 26 (4+14+8)

«Филадельфия» — «Оттава» — 4:2

«Айлендерс» — «Бостон» — 5:1

Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 22 броска из 23 и стал третьей звездой матча. Россиянин выиграл 20 из 44 матчей в сезоне.

«Бостон» проиграл четыре из пяти последних матчей.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Айлендерс» — «Бостон» — 5:1 (3:0, 2:1, 0:0) Голы: Палмиери — 16 (Добсон, Ли), 3:32 — 1:0. Палмиери — 17 (бол., Хорват, Барзал), 5:27 — 2:0. Палмиери — 18 (Пулок, Пажо), 12:19 — 3:0. Ли — 16 (Пажо, Палмиери), 20:46 — 4:0. Нельсон — 27 (Хорват, Райлли), 30:24 — 5:0. Маклаулин — 1 (Макэвой, ван Римсдайк), 34:30 — 5:1Вратари: Сорокин — УльмаркШтраф: 6 — 8Броски: 26 (15+10+1) — 24 (8+6+10)

«Айлендерс» — «Бостон» — 5:1

«Даллас» — «Сан-Хосе» — 3:2 Б

«Даллас» продлил серию поражений «Сан-Хосе» до шести матчей.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Даллас» — «Сан-Хосе» — 3:2 Б (0:1, 1:1, 1:0, 0:0, 1:0) Голы: Эклунд — 10 (Канин, Рутта), 4:39 — 0:1. Факса — 4 (Стил, Смит), 23:08 — 1:1. Задина — 9 (Канин), 37:08 — 1:2. Робертсон — 20 (бол., Хейсканен, Бенн), 44:08 — 2:2Победный буллит: БеннВратари: Эттингер — ХронаШтраф: 6 — 10Броски: 38 (12+17+7+2) — 23 (6+5+9+3)

«Даллас» — «Сан-Хосе» — 3:2 Б

«Чикаго» — «Коламбус» — 2:5

НХЛ. Регулярный чемпионат «Чикаго» — «Коламбус» — 2:5 (1:2, 0:2, 1:1) Голы: Тексье — 9, 0:33 — 0:1. Дженнер — 19 (Веренски, Рословик), 14:05 — 0:2. Курашев — 10 (Бедард, Донато), 17:32 — 1:2. Оливье — 2 (Веренски), 23:09 — 1:3. Силлинджер — 11 (Нюландер, Боквист), 31:51 — 1:4. Донато — 7 (Курашев, Власик), 46:18 — 2:4. Годро — 9 (п.в., Рословик), 57:35 — 2:5Вратари: Содерблум (57:18 — 57:35) — МерзликинсШтраф: 4 — 6Броски: 27 (9+6+12) — 31 (13+13+5)

«Чикаго» — «Коламбус» — 2:5

«Калгари» — «Питтсбург» — 4:3

НХЛ. Регулярный чемпионат «Калгари» — «Питтсбург» — 4:3 (0:2, 1:0, 3:1) Голы: Груден — 1, 16:42 — 0:1. Эллер — 12 (бол., Пуустинен, Кросби), 19:26 — 0:2. Шарангович — 22, 23:37 — 1:2. Картер — 7 (Грэйвс, Аччиари), 42:51 — 1:3. Кадри — 22 (бол., Уигар, Хэнифин), 50:09 — 2:3. Коулмэн — 25 (Манджапане, Баклунд), 50:41 — 3:3. Шарангович — 23 (Баклунд), 59:10 — 4:3Вратари: Маркстрем — Джерри (59:17)Штраф: 10 — 10Броски: 20 (3+7+10) — 30 (14+10+6)