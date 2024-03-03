3 марта в Мадриде на стадионе «Метрополитано» в рамках 27-го тура испанской Примеры «Атлетико» сыграет против «Бетиса». Начало поединка запланировано на 18:15 по мск. «Атлетико» — «Бетис»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Атлетико»

Турнирное положение: На текущий момент в таблице испанского первенства подопечные Диего Симеоне с 52 набранными очками идут четвертыми и на три балла оторвались от пятой позиции.

За всю дистанцию «Атлетико» отпраздновал 16 викторий, четыре поединка свел вничью и шесть игр проиграл, забил 52 гола, а пропустил в свои ворота 28 мячей.

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Последние матчи: В преддверии этого матча «матрасники» были разгромлены в Бильбао «Атлетиком» 0:3 в ответной игре полуфинала Кубка Испании и не смогли выйти в финал. В последнем же туре чемпионата они не справились в гостях с главным аутсайдером лиги «Альмерией», сыграв вничью 2:2.

Не сыграют: Сесар Аспиликуэта, Витоло и Томас Лемар травмированы.

Календарь и таблица испанской Примеры

Состояние команды: К этому поединку «Атлетико» подходит не в лучшем состоянии, ведь он смог выиграть всего лишь один поединок из семи минувших. Также в этом отрезке «индейцы» расписали две ничьи и четыре матча проиграли. Причем за весь данный период мадридцы не смогли забить в четырех случаях.

«Бетис»

Турнирное положение: В таблице испанского первенства коллектив Мануэля Пеллегрини сейчас идет с 42 очками шестым и на два пункта опережает седьмую строку.

«Бетис» пока в этом чемпионате выиграл десять встреч из 26 проведенных, 12 матчей он еще свел вничью и потерпел только четыре фиаско, разница мячей — 31:26.

Последние матчи: В прошлом туре клуб из Севильи на своем поле обыграл «Атлетик» из Бильбао со счетом 3:1. И этой победой он прервал свою 3-матчевую безвыигрышную серию, где дважды сыграл вничью и раз уступил. Причем этот проигрыш стоил «зелено-белым» места в Лиге конференций.

Не сыграют: Иско, Айтор Руибаль, Седрик Бакамбу и Абнер находятся в лазарете команды.

Состояние команды: В рамках чемпионата Испании «Бетис» не проигрывает уже на протяжении пяти встреч кряду. В этот удачный для себя период он расписал две мировые и добился трех викторий. А не забивала команда на внутренней арене всего лишь в одном случае из девяти прошедших.

Статистика для ставок

«Атлетико» в этом чемпионате на своем поле выиграл 12 встреч из 13 проведенных при одной мировой

У «Бетиса» в гостях в текущем розыгрыше Примеры шесть ничьих в 12 поединках и три виктории

«Атлетико» на своем поле обыграл «Бетис» в семи из восьми последних очных игр и раз сыграл вничью

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: На «Атлетико» букмекеры дают коэффициент 1.59. Ничья оценена в 4.35, а победа «Бетиса» оценена в 5.90.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.80 и 2.14 соответственно.

Прогноз: В данном противостоянии ставим на викторию «Атлетико», так как он в этом сезоне превосходно выступает дома и против предстоящего противника в родных стенах имеет отличную статистику.

Рекомендуемая ставка: победа «Атлетико» с форой (-1) за 1.97.

Прогноз: Плюс к этому ставим здесь на низовой тотал, ведь «матрасники» в своем последнем отрезке не отличаются высокой результативностью, а «Бетис» вне родных стен редко когда забивает больше гола.

Ставка: ТМ 2,5 за 2.14.