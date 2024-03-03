«Атлетико»
Турнирное положение: На текущий момент в таблице испанского первенства подопечные Диего Симеоне с 52 набранными очками идут четвертыми и на три балла оторвались от пятой позиции.
За всю дистанцию «Атлетико» отпраздновал 16 викторий, четыре поединка свел вничью и шесть игр проиграл, забил 52 гола, а пропустил в свои ворота 28 мячей.
Атлетико — Бетис: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: В преддверии этого матча «матрасники» были разгромлены в Бильбао «Атлетиком» 0:3 в ответной игре полуфинала Кубка Испании и не смогли выйти в финал. В последнем же туре чемпионата они не справились в гостях с главным аутсайдером лиги «Альмерией», сыграв вничью 2:2.
Не сыграют: Сесар Аспиликуэта, Витоло и Томас Лемар травмированы.
Календарь и таблица испанской Примеры
Состояние команды: К этому поединку «Атлетико» подходит не в лучшем состоянии, ведь он смог выиграть всего лишь один поединок из семи минувших. Также в этом отрезке «индейцы» расписали две ничьи и четыре матча проиграли. Причем за весь данный период мадридцы не смогли забить в четырех случаях.
«Бетис»
Турнирное положение: В таблице испанского первенства коллектив Мануэля Пеллегрини сейчас идет с 42 очками шестым и на два пункта опережает седьмую строку.
«Бетис» пока в этом чемпионате выиграл десять встреч из 26 проведенных, 12 матчей он еще свел вничью и потерпел только четыре фиаско, разница мячей — 31:26.
Последние матчи: В прошлом туре клуб из Севильи на своем поле обыграл «Атлетик» из Бильбао со счетом 3:1. И этой победой он прервал свою 3-матчевую безвыигрышную серию, где дважды сыграл вничью и раз уступил. Причем этот проигрыш стоил «зелено-белым» места в Лиге конференций.
Не сыграют: Иско, Айтор Руибаль, Седрик Бакамбу и Абнер находятся в лазарете команды.
Состояние команды: В рамках чемпионата Испании «Бетис» не проигрывает уже на протяжении пяти встреч кряду. В этот удачный для себя период он расписал две мировые и добился трех викторий. А не забивала команда на внутренней арене всего лишь в одном случае из девяти прошедших.
Статистика для ставок
- «Атлетико» в этом чемпионате на своем поле выиграл 12 встреч из 13 проведенных при одной мировой
- У «Бетиса» в гостях в текущем розыгрыше Примеры шесть ничьих в 12 поединках и три виктории
- «Атлетико» на своем поле обыграл «Бетис» в семи из восьми последних очных игр и раз сыграл вничью
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: На «Атлетико» букмекеры дают коэффициент 1.59. Ничья оценена в 4.35, а победа «Бетиса» оценена в 5.90.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.80 и 2.14 соответственно.
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Прогноз: В данном противостоянии ставим на викторию «Атлетико», так как он в этом сезоне превосходно выступает дома и против предстоящего противника в родных стенах имеет отличную статистику.
Рекомендуемая ставка: победа «Атлетико» с форой (-1) за 1.97.
Прогноз: Плюс к этому ставим здесь на низовой тотал, ведь «матрасники» в своем последнем отрезке не отличаются высокой результативностью, а «Бетис» вне родных стен редко когда забивает больше гола.
Ставка: ТМ 2,5 за 2.14.