3 марта в рамках 27-го тура итальянской Серии А «Наполи» в родных стенах сыграет против «Ювентуса». Начало игры — в 22:45 по мск. «Наполи» — «Ювентус»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Наполи»

Турнирное положение: действующие чемпионы Италии не защитят свой титул . В настоящий момент неаполитанский коллектив имеет в своем активе 40 очков и располагается на девятой строчке в турнирной таблице.

«Наполи» уже на 29 баллов отстает от лидирующего «Интера» и на 17 от второго «Ювентуса», а также на восемь пунктов от зоны Лиги чемпионов.

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«Голубые» смогли 40 раз поразить ворота соперников, а в свои пропустили 30 мячей.

Последние матчи: в прошлом туре неаполитанцы разбили на выезде «Сассуоло» (6:1), а до этого сыграли вничью с «Кальяри» (1:1) и «Дженоа» (1:1).

Перед этим же у коллектива из Неаполя было поражение от «Милана» и победа над «Вероной» (2:1).

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Между этими играми у «Наполи» также был поединок 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной», который завершился со счетом 1:1.

Не сыграют: в лазарете «Наполи» находятся Сириль Нгонге и Йенс Каюсте, которые и не выйдут на поле.

Состояние команды: пока что сезон для «адзурри» крайне неудачный . Команда уже не станет чемпионом, не выиграет Кубок Италии, поскольку проиграла в 1/8 финала «Фрозиноне» (0:4), а также уступила в финале Суперкубка страны «Интеру» (0:1).

Команда Франческо Кальцоны продолжает борьбу в Лиге чемпионов и это единственный способ хоть немного спасти сезон.

Во время зимнего трансферного окна команду пополнили Паскуале Маццокки, Амед Траоре, Сириль Нгонге и Леандер Дендонкер, а ушли в аренду Алессио Зербин, Джанлука Гаэтано и Алессандро Заноли. Помимо этого, был продан Элиф Элмас.

«Ювентус»

Турнирное положение: туринцы в последнее время сбавили обороты и уже вряд ли будут претендовать на чемпионский титул. По итогам первых 26 туров «черно-белые» смогли набрать 57 очков и занимают второе место в турнирной таблице.

«Зебры» на целых 12 баллов отстают от лидирующего «Интера» и всего на четыре пункта пункта опережают третий «Милан».

Туринский коллектив смог забить 41 мяч в ворота соперников, а в свои ворота пропустил 19.

Последние матчи: в прошлом туре «Ювентус» смог дожать «Фрозиноне» (3:2), а до этого сыграл вничью с «Вероной» (2:2), уступил «Удинезе» (0:1) и «Интеру» (0:1).

Перед этим туринцы не смогли выявить сильнейшего с «Эмполи» (1:1), но одолели «Лечче» (3:0), «Сассуоло» (3:0), «Салернитану» (2:1), «Рому» (1:0) и «Фрозиноне» (2:1).

Не сыграют: не смогут выйти на поле в этой игре травмированные Маттиа Де Шильо, Маттио Перин, Данило и Мойзе Кин, а также дисквалифицированные Николо Фаджоли и Поль Погба.

Состояние команды:в текущем сезоне «Ювентус» не выступает в европейских турнирах, однако это уже вряд ли поможет команде в плане борьбы за золотые медали.

Подопечные Массимилиано Аллегри должны остаться в зоне Лиги чемпионов и постараться выиграть Кубок Италии, где сыграют с римским «Лацио» на полуфинальной стадии.

Зимой в «Ювентус» пришли Карлос Алькарас и Тиагу Джало, а также ряд футболистов вернулись из аренды. Помимо этого, некоторые игроки были отданы в аренду, а Филиппо Раноккья продан.

Статистика для ставок

«Наполи» не проигрывает четыре подряд матча во всех турнирах

«Ювентус» на выезде проиграл только 1 матч из последних 10 во всех турнирах

«Ювентус» выиграл у «Наполи» только 1 из последних 5 очных матчей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Наполи» — небольшой фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.35. Ничья оценена в 3.15, а победа «Ювентуса» — в 3.25.

ТБ 2,5 оценивается в 2.35, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 1.60.

Прогноз: в последнее время команды выступают немного неровно и являются примерно равными по силам, поэтому логично будет предположить, что встреча может закончиться вничью.

Ставка: ничья за 3.15.

Прогноз: также думается, что команды смогут порадовать болельщиков забитыми мячами и обменяются голами. В последнее время они регулярно забивают.

Ставка: обе забьют за 2.00.