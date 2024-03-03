ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Квинси Промес Допрыгались. Промесу грозит тюрьма, «Спартаку» — провальная концовка сезона «Бавария» — «Боруссия Дортмунд»Что смотреть в марте: «Ливерпуль» — «Ман Сити», Der Klassiker, Лига чемпионов, квалификация Евро-2024 Федор ЧаловЦСКА — «Оренбург». Онлайн
    Все новости спорта

    Смогут ли «Наполи» и «Ювентус» определить сильнейшего?

    «Наполи» — «Ювентус». Ставка (к. 3.15) и прогноз на футбол, Серия А, 3 марта 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Серию А Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Наполи Прогнозы на Ювентус Календарь Серии А
    Прогноз и ставки на «Наполи» — «Ювентус»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Ювентус»
    3 марта в рамках 27-го тура итальянской Серии А «Наполи» в родных стенах сыграет против «Ювентуса». Начало игры — в 22:45 по мск. «Наполи» — «Ювентус»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
    ×
    Футбол. Италия. Серия А 03 Марта 2024 года
    Наполи
  • Неаполь
    •  Наполи 22:45 Ювентус Ювентус
  • Турин
    •

    «Наполи»

    Турнирное положение: действующие чемпионы Италии не защитят свой титул . В настоящий момент неаполитанский коллектив имеет в своем активе 40 очков и располагается на девятой строчке в турнирной таблице.

    «Наполи» уже на 29 баллов отстает от лидирующего «Интера» и на 17 от второго «Ювентуса», а также на восемь пунктов от зоны Лиги чемпионов.

    Наполи — Ювентус: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 2.403.153.30Бонус$9500
    •

    «Голубые» смогли 40 раз поразить ворота соперников, а в свои пропустили 30 мячей.

    Последние матчи: в прошлом туре неаполитанцы разбили на выезде «Сассуоло» (6:1), а до этого сыграли вничью с «Кальяри» (1:1) и «Дженоа» (1:1).

    Перед этим же у коллектива из Неаполя было поражение от «Милана» и победа над «Вероной» (2:1).

    Все прогнозы на Серию А

    Между этими играми у «Наполи» также был поединок 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной», который завершился со счетом 1:1.

    Не сыграют: в лазарете «Наполи» находятся Сириль Нгонге и Йенс Каюсте, которые и не выйдут на поле.

    Состояние команды: пока что сезон для «адзурри» крайне неудачный. Команда уже не станет чемпионом, не выиграет Кубок Италии, поскольку проиграла в 1/8 финала «Фрозиноне» (0:4), а также уступила в финале Суперкубка страны «Интеру» (0:1).

    Команда Франческо Кальцоны продолжает борьбу в Лиге чемпионов и это единственный способ хоть немного спасти сезон.

    Во время зимнего трансферного окна команду пополнили Паскуале Маццокки, Амед Траоре, Сириль Нгонге и Леандер Дендонкер, а ушли в аренду Алессио Зербин, Джанлука Гаэтано и Алессандро Заноли. Помимо этого, был продан Элиф Элмас.

    «Ювентус»

    Турнирное положение: туринцы в последнее время сбавили обороты и уже вряд ли будут претендовать на чемпионский титул. По итогам первых 26 туров «черно-белые» смогли набрать 57 очков и занимают второе место в турнирной таблице.

    «Зебры» на целых 12 баллов отстают от лидирующего «Интера» и всего на четыре пункта пункта опережают третий «Милан».

  • Ярмарка вакансий. Семь топ-клубов, которые ищут новых тренеров
  • Рейтинг самых привлекательных для тренеров летних вакансий в элитных клубах Европы
  • 29/02/2024

    • Туринский коллектив смог забить 41 мяч в ворота соперников, а в свои ворота пропустил 19.

    Последние матчи: в прошлом туре «Ювентус» смог дожать «Фрозиноне» (3:2), а до этого сыграл вничью с «Вероной» (2:2), уступил «Удинезе» (0:1) и «Интеру» (0:1).

    Перед этим туринцы не смогли выявить сильнейшего с «Эмполи» (1:1), но одолели «Лечче» (3:0), «Сассуоло» (3:0), «Салернитану» (2:1), «Рому» (1:0) и «Фрозиноне» (2:1).

    Не сыграют: не смогут выйти на поле в этой игре травмированные Маттиа Де Шильо, Маттио Перин, Данило и Мойзе Кин, а также дисквалифицированные Николо Фаджоли и Поль Погба.

    Состояние команды:в текущем сезоне «Ювентус» не выступает в европейских турнирах, однако это уже вряд ли поможет команде в плане борьбы за золотые медали.

    Подопечные Массимилиано Аллегри должны остаться в зоне Лиги чемпионов и постараться выиграть Кубок Италии, где сыграют с римским «Лацио» на полуфинальной стадии.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Зимой в «Ювентус» пришли Карлос Алькарас и Тиагу Джало, а также ряд футболистов вернулись из аренды. Помимо этого, некоторые игроки были отданы в аренду, а Филиппо Раноккья продан.

    Статистика для ставок

    • «Наполи» не проигрывает четыре подряд матча во всех турнирах

    • «Ювентус» на выезде проиграл только 1 матч из последних 10 во всех турнирах

    • «Ювентус» выиграл у «Наполи» только 1 из последних 5 очных матчей

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Наполи» — небольшой фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.35. Ничья оценена в 3.15, а победа «Ювентуса» — в 3.25.

    ТБ 2,5 оценивается в 2.35, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 1.60.

    Прогноз: в последнее время команды выступают немного неровно и являются примерно равными по силам, поэтому логично будет предположить, что встреча может закончиться вничью.

    Ставка: ничья за 3.15.

    Прогноз: также думается, что команды смогут порадовать болельщиков забитыми мячами и обменяются голами. В последнее время они регулярно забивают.

    Ставка: обе забьют за 2.00.

    Ещё прогнозы на спорт
    3.11
  • Прогноз на матч Енисей — Торпедо
  • Футбол
  • Сегодня в 11:30
    •  2.70
  • Прогноз на матч Сокол — Динамо Махачкала
  • Футбол
  • Сегодня в 13:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч ЦСКА — Оренбург
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  3.00
  • Прогноз на матч Севилья — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Краснодар — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Локомотив — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Спартак — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Ак Барс — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Удинезе — Салернитана
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.57
  • Прогноз на матч Хайденхайм — Айнтрахт
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Майнц — Боруссия Менхенгладбах
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.26
  • Прогноз на матч Бохум — Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ставка и прогноз на матч «Наполи» — «Ювентус» с коэффициентом 3.15. Дата матча: 03.03.2024. Прогнозы на футбол. Смогут ли «Наполи» и «Ювентус» определить сильнейшего?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры