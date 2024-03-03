«Наполи»
Турнирное положение: действующие чемпионы Италии не защитят свой титул . В настоящий момент неаполитанский коллектив имеет в своем активе 40 очков и располагается на девятой строчке в турнирной таблице.
«Наполи» уже на 29 баллов отстает от лидирующего «Интера» и на 17 от второго «Ювентуса», а также на восемь пунктов от зоны Лиги чемпионов.
Наполи — Ювентус: коэффициенты букмекеров
«Голубые» смогли 40 раз поразить ворота соперников, а в свои пропустили 30 мячей.
Последние матчи: в прошлом туре неаполитанцы разбили на выезде «Сассуоло» (6:1), а до этого сыграли вничью с «Кальяри» (1:1) и «Дженоа» (1:1).
Перед этим же у коллектива из Неаполя было поражение от «Милана» и победа над «Вероной» (2:1).
Между этими играми у «Наполи» также был поединок 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной», который завершился со счетом 1:1.
Не сыграют: в лазарете «Наполи» находятся Сириль Нгонге и Йенс Каюсте, которые и не выйдут на поле.
Состояние команды:
Команда Франческо Кальцоны продолжает борьбу в Лиге чемпионов и это единственный способ хоть немного спасти сезон.
Во время зимнего трансферного окна команду пополнили Паскуале Маццокки, Амед Траоре, Сириль Нгонге и Леандер Дендонкер, а ушли в аренду Алессио Зербин, Джанлука Гаэтано и Алессандро Заноли. Помимо этого, был продан Элиф Элмас.
«Ювентус»
Турнирное положение:
«Зебры» на целых 12 баллов отстают от лидирующего «Интера» и всего на четыре пункта пункта опережают третий «Милан».
Туринский коллектив смог забить 41 мяч в ворота соперников, а в свои ворота пропустил 19.
Последние матчи: в прошлом туре «Ювентус» смог дожать «Фрозиноне» (3:2), а до этого сыграл вничью с «Вероной» (2:2), уступил «Удинезе» (0:1) и «Интеру» (0:1).
Перед этим туринцы не смогли выявить сильнейшего с «Эмполи» (1:1), но одолели «Лечче» (3:0), «Сассуоло» (3:0), «Салернитану» (2:1), «Рому» (1:0) и «Фрозиноне» (2:1).
Не сыграют: не смогут выйти на поле в этой игре травмированные Маттиа Де Шильо, Маттио Перин, Данило и Мойзе Кин, а также дисквалифицированные Николо Фаджоли и Поль Погба.
Состояние команды:в текущем сезоне «Ювентус» не выступает в европейских турнирах, однако это уже вряд ли поможет команде в плане борьбы за золотые медали.
Подопечные Массимилиано Аллегри должны остаться в зоне Лиги чемпионов и постараться выиграть Кубок Италии, где сыграют с римским «Лацио» на полуфинальной стадии.
Зимой в «Ювентус» пришли Карлос Алькарас и Тиагу Джало, а также ряд футболистов вернулись из аренды. Помимо этого, некоторые игроки были отданы в аренду, а Филиппо Раноккья продан.
Статистика для ставок
- «Наполи» не проигрывает четыре подряд матча во всех турнирах
- «Ювентус» на выезде проиграл только 1 матч из последних 10 во всех турнирах
- «Ювентус» выиграл у «Наполи» только 1 из последних 5 очных матчей
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Наполи» — небольшой фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.35. Ничья оценена в 3.15, а победа «Ювентуса» — в 3.25.
ТБ 2,5 оценивается в 2.35, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 1.60.
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Прогноз: в последнее время команды выступают немного неровно и являются примерно равными по силам, поэтому логично будет предположить, что встреча может закончиться вничью.
Ставка:
Прогноз: также думается, что команды смогут порадовать болельщиков забитыми мячами и обменяются голами. В последнее время они регулярно забивают.
Ставка: обе забьют за 2.00.