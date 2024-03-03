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    Мусиала отказался продлевать контракт с «Баварией»

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    Атакующий полузащитник Джамал Мусиала намерен покинуть «Баварию» после этого сезона.

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    По информации Daily Star, 21-летний футболист отклонил предложение мюнхенского клуба по новому контракту.

    Мусиала рассчитывает продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

    Источник отмечает, что в переходе Джамала заинтересованы «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».

    Действующий контракт Мусиалы с «Баварией» рассчитан до июня 2026 года.

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    • Мусиала до перехода в «Баварию» занимался в академии «Челси». Сейчас Transfermarkt оценивает его стоимость в 110 миллионов евро.

    В текущем сезоне Мусиала провел в чемпионате Англии 19 матчей, забил семь мячей и сделал три результативные передачи.

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