Мусиала отказался продлевать контракт с «Баварией»

Атакующий полузащитникнамерен покинутьпосле этого сезона.

По информации Daily Star, 21-летний футболист отклонил предложение мюнхенского клуба по новому контракту.

Мусиала рассчитывает продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

Источник отмечает, что в переходе Джамала заинтересованы «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».

Действующий контракт Мусиалы с «Баварией» рассчитан до июня 2026 года.

Мусиала до перехода в «Баварию» занимался в академии «Челси». Сейчас Transfermarkt оценивает его стоимость в 110 миллионов евро.

В текущем сезоне Мусиала провел в чемпионате Англии 19 матчей, забил семь мячей и сделал три результативные передачи.