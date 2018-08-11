«Челси» разгромил «Хаддерсфилд Таун»

Фрагмент матча
chelseafc.com
«Синие» вышли вперед на 34-й минуте, когда Виллиан с левого фланга выполнил передачу на дальний угол вратарской, откуда Н'Голо Канте слету отправил игровой снаряд под самую штангу.
На последней минуте первого тайма подопечные Маурицио Сарри удвоили свое преимущество благодаря пенальти, который реализовал Жоржиньо.
Победную точку лондонцы поставили на 80-й минуте. Эден Азар с центра поля разогнал атаку, вошел в штрафную и отыграл правее, а Педро изящно перебросил вратаря.
Во втором туре «Челси» сыграет с «Арсеналом», а «Хаддерсфилд Таун» — с «Манчестер Сити».
Другие результаты:
«Борнмут» — «Кардифф» — 2:0
«Уотфорд» — «Брайтон» — 2:0
«Фулхэм» — «Кристал Пэлас» — 0:2
Чемпионат Англии. 1-й тур
«Хаддерсфилд Таун» — «Челси» — 0:3
Голы: 0:1 — 34 Канте, 0:2 — 45, пенальти Жоржиньо, 0:3 — 80 Педро «Хаддерсфилд Таун»: Хэймер, Шиндлер, Конголо, Леве (Диакаби, 71), Йоргенсен, Притчард (Депуатр, 46), Муй, Хогг, Биллинг, Хадерджонай, Мунье«Челси»: Аррисабалага, Давид Луиз, Алонсо, Аспиликуэта, Рюдигер, Жоржиньо, Канте, Виллиан (Азар, 76), Баркли (Лофтус-Чик, 68), Педро (Мозес, 81), МоратаПредупреждения: Шиндлер (44), Давид Луиз (69), Конголо (83)