Российские футболисты проиграли Аргентине в финале юношеского турнира

Юношеская сборнаяпо футболу (U-20) в дополнительное время потерпела поражение от командыв финальном матче международного турнира в Испании.

Основное время встречи завершилось вничью 1:1.

На 11-й минуте Игорь Дивеев вывел россиян вперед. Аргентинцы отыгрались спустя три минуты усилиями Факундо Колидио.

По завершении основного времени команды провели две дополнительные 10-минутки. Решающий мяч на счету Алана Маринелли, который отличился на 91-й минуте.

Отметим, что с 81-й минуты сборная России играла в меньшинстве из-за удаления Геннадия Киселева.

Лучшим бомбардиром турнира стал российский хавбек Максим Глушенков, в активе которого пять мячей. 0