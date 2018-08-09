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    Российские футболисты проиграли Аргентине в финале юношеского турнира

    Сборная России Футбол России Сборная Аргентины
    Юношеская сборная России по футболу (U-20) в дополнительное время потерпела поражение от команды Аргентины в финальном матче международного турнира в Испании.

    Футболисты сборной России
    Футболисты сборной России
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    Основное время встречи завершилось вничью 1:1.

    На 11-й минуте Игорь Дивеев вывел россиян вперед. Аргентинцы отыгрались спустя три минуты усилиями Факундо Колидио.

    По завершении основного времени команды провели две дополнительные 10-минутки. Решающий мяч на счету Алана Маринелли, который отличился на 91-й минуте.

    Отметим, что с 81-й минуты сборная России играла в меньшинстве из-за удаления Геннадия Киселева.

    Лучшим бомбардиром турнира стал российский хавбек Максим Глушенков, в активе которого пять мячей. 0

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