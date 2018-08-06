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    Куртуа бойкотировал тренировку «Челси»

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    Голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа не вернулся в «Челси» после чемпионата мира-2018.

    Тибо Куртуа
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    Как сообщает The Telegraph, сегодня, 6 августа, Куртуа должен был приступить к занятиям вместе с еще несколькими игроками, которые участвовали в чемпионате мира. Однако бельгиец бойкотировал вечернюю тренировку команды.

    Кроме того, на базе «Челси» у Куртуа должен был состояться разговор с новым главным тренером команды Маурицио Сарри.

    Издание утверждает, что таким образом Куртуа пытается заставить «Челси» продать его в «Реал».

    Днем ранее бельгиец также не приехал на «Уэмбли», чтобы поддержать «синих» в матче за Суперкубок Англии против «Манчестер Сити».

    Отметим, что контракт 26-летнего Куртуа с «Челси» истекает через год. 0

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