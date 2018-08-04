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    Семак доволен качеством игры, настроем и движением команды

    Зенит Арсенал Тула РПЛ Футбол России Календарь РФПЛ
    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о победе над тульским «Арсеналом» (1:0) в матче второго тура РПЛ, а также о ситуациях с лечением Юрия Жиркова и Александра Ерохина.

    Сергей Семак
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    «Игра сложная и результат получился достаточно скользкий, который держал в напряжении до финального свитка. Нас — точно. Болельщиков, думаю, тоже. "Арсенал" — хорошая, организованная команда. Мы хотели забивать больше, чтобы было поспокойнее, но в целом по качеству игры, настрою и движению все было нормально.

    Нужно добавлять в плане стандартов, поскольку сделали довольно много подач, но достаточной остроты не создали, так что будем работать над этим компонентом. В целом, заслуженная, трудовая победа. Будем готовиться к следующему матчу.

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    • Мы готовимся к каждому конкретному матчу, исходя из этого определяем состав. Нобоа и Паредес много и активно работали в обороне, а об атаке можно даже не говорить — понятно, что их мастерство на очень высоком уровне. Как и в предыдущих матчах, они проделали большой объем работы в обороне. Думаю, в игре с "Енисеем" были помарки в действиях полузащиты, но сегодня сыграли надежнее. Погрешности были, да, но без них никак.

    Невозможно оценивать физическую готовность команды, поскольку между футболистами всегда есть разница в физической форме. Сейчас она неидеальная, поскольку мы только в начале сезона. Нас ждет большое количество матчей, так что посмотрим на развитие событий. Но, если говорить в целом, то уровень готовности достаточный, чтобы хорошо двигаться и играть.

    Как себя чувствуют Ерохин и Жирков? По Жиркову достаточно сложный вопрос. В обозримом будущем мы его вряд ли увидим. Что касается Ерохина, то он приступает к работе в общей группе, так что довольно скоро мы сможем его увидеть», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита». 0

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