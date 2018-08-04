«Зенит» минимально обыграл тульский «Арсенал»

В матче второго тура чемпионата Россиина своем поле с минимальным счетом обыграл тульский— 1:0 (0:0).

Единственный гол на 61-й минуте встречи прямым ударом со штрафного забил Олег Шатов.

«Зенит», набрав 6 очков возглавляет турнирную таблицу российского первенства, «Арсенал» (1) — на 12-й строчке.

В следующем туре подопечные Сергея Семака 12 августа на выезде сыграют с «Рубином», а «оружейники» в этот же день примут «Ахмат».