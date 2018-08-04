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    «Зенит» минимально обыграл тульский «Арсенал»

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    В матче второго тура чемпионата России «Зенит» на своем поле с минимальным счетом обыграл тульский «Арсенал» — 1:0 (0:0).

    Олег Шатов
    Олег Шатов
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    Единственный гол на 61-й минуте встречи прямым ударом со штрафного забил Олег Шатов.

    «Зенит», набрав 6 очков возглавляет турнирную таблицу российского первенства, «Арсенал» (1) — на 12-й строчке.

    В следующем туре подопечные Сергея Семака 12 августа на выезде сыграют с «Рубином», а «оружейники» в этот же день примут «Ахмат».

    Премьер-лига. 2-й тур
    «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Арсенал» (Тула) — 1:0 (0:0)
    Гол: Шатов, 61«Зенит»: Лунев, Смольников, Иванович, Мевля, Набиуллин, Кузяев (Дриусси, 81), Нобоа, Паредес (Краневиттер, 90+2), Мак (Ригони, 62), Дзюба, Шатов«Арсенал Т»: Левашов, Комбаров, Беляев, Григалава, Хагуш, Ткачев, Горбатенко, Берхамов (Костадинов, 56), Чаушич, Лесовой (Бакаев, 67), Кангва (Ивакин, 77)Предупреждения: Паредес, 49. Набиуллин, 76. Григалава, 90
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