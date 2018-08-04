«Зенит» минимально обыграл тульский «Арсенал»

Олег Шатов
ФК «Зенит»
Единственный гол на 61-й минуте встречи прямым ударом со штрафного забил Олег Шатов.
«Зенит», набрав 6 очков возглавляет турнирную таблицу российского первенства, «Арсенал» (1) — на 12-й строчке.
В следующем туре подопечные Сергея Семака 12 августа на выезде сыграют с «Рубином», а «оружейники» в этот же день примут «Ахмат».
Премьер-лига. 2-й тур
«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Арсенал» (Тула) — 1:0 (0:0)
Гол: Шатов, 61«Зенит»: Лунев, Смольников, Иванович, Мевля, Набиуллин, Кузяев (Дриусси, 81), Нобоа, Паредес (Краневиттер, 90+2), Мак (Ригони, 62), Дзюба, Шатов«Арсенал Т»: Левашов, Комбаров, Беляев, Григалава, Хагуш, Ткачев, Горбатенко, Берхамов (Костадинов, 56), Чаушич, Лесовой (Бакаев, 67), Кангва (Ивакин, 77)Предупреждения: Паредес, 49. Набиуллин, 76. Григалава, 90