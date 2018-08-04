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    Погба отказался прервать отпуск по просьбе Моуринью

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    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба отказался сокращать свой отпуск по просьбе главного тренера Жозе Моуринью, утверждает Tuttosport.

    Поль Погба
    Поль Погба
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    Португалец попросил всех игроков клуба, участвовавших в чемпионате мира, пораньше присоединиться к команде, и многие откликнулись на просьбу тренера.

    Однако Погба, у которого по ходу прошлого сезона, возникали разногласия с Моуринью, не стал прерывать свой отпуск и продолжает отдыхать.

    Отмечается, что Моуринью остался крайне недоволен решением Погба. Предполагается, что данный инцидент может увеличить шансы на скорый трансфер французского хавбека в другой клуб. Ранее сообщалось, что в услугах Погба заинтересованы «Барселона» и «Ювентус». 0

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