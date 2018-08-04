Погба отказался прервать отпуск по просьбе Моуринью

Полузащитникотказался сокращать свой отпуск по просьбе главного тренера, утверждает Tuttosport.

Португалец попросил всех игроков клуба, участвовавших в чемпионате мира, пораньше присоединиться к команде, и многие откликнулись на просьбу тренера.

Однако Погба, у которого по ходу прошлого сезона, возникали разногласия с Моуринью, не стал прерывать свой отпуск и продолжает отдыхать.

Отмечается, что Моуринью остался крайне недоволен решением Погба. Предполагается, что данный инцидент может увеличить шансы на скорый трансфер французского хавбека в другой клуб. Ранее сообщалось, что в услугах Погба заинтересованы «Барселона» и «Ювентус». 0