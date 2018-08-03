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    Григорьянц заявил о возможности обжаловать решение КДК со стороны «Армавира»

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    Глава КДК РФС Артур Григорьянц прокомментировал ситуацию с отказом в удовлетворении заявления «Армавира» по поводу результата матча первого тура ФНЛ со «СКА-Хабаровск».

    Артур Григорьянц
    Артур Григорьянц
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    «На брифинге после заседания КДК РФС в четверг я объяснил, что в удовлетворении заявления "Армавира" было отказано в связи с отсутствием вины "СКА-Хабаровск".

    "Армавир" имеет право запросить у КДК полный текст решения. При таком развитии событий КДК в полном тексте решения обязан изложить свою позицию по данному вопросу, после чего у клуба также имеется право на обжалование данного вопроса.

    "Армавир" пока решения не обжаловал. У клуба есть на это семь дней. До истечения этого срока я не могу давать более развернутый комментарий по закону», — цитирует Григорьянца «Чемпионат».

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