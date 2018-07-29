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    «Марсель» интересуется форвардом «Челси»

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    Французский «Марсель» заинтересован в услугах нападающего «Челси» Оливье Жиру, сообщает L'Équipe.

    Оливье Жиру
    Оливье Жиру
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    Минувший сезон английской Премьер-лиги Жиру начал в составе лондонского «Арсенала». В конце января 2018 года 31-летний футболист перешёл в «Челси».

    Нападающий принял участие в 29 матчах (7 — в основе), забил 7 голов и отдал результативную передачу.

    Контракт Оливье с «Челси» рассчитан до конца сезона-2018/19 с возможностью продления ещё на год.

    Жиру стал чемпионом мира в составе сборной Франции на ЧМ-2018 в России. Форвард помог национальной команде в 7 матчах, в которых отдал одну голевую передачу. 0

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