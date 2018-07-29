«Марсель» интересуется форвардом «Челси»

Французскийзаинтересован в услугах нападающего «Челси», сообщает L'Équipe.

Оливье Жиру fifa.com 18 000 Бонус на первый депозит Забрать!

Минувший сезон английской Премьер-лиги Жиру начал в составе лондонского «Арсенала». В конце января 2018 года 31-летний футболист перешёл в «Челси».

Нападающий принял участие в 29 матчах (7 — в основе), забил 7 голов и отдал результативную передачу.

Контракт Оливье с «Челси» рассчитан до конца сезона-2018/19 с возможностью продления ещё на год.

Жиру стал чемпионом мира в составе сборной Франции на ЧМ-2018 в России. Форвард помог национальной команде в 7 матчах, в которых отдал одну голевую передачу. 0