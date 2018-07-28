«Зенит» отправился в Тюмень без Лунева, Смольникова, Кузяева и Дзюбы

Андрей Лунев
ФК «Зенит»
Тренерский штаб «сине-бело-голубых» взял на игру 22 футболиста.
Вратари: Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков.
Защитники: Миха Мевля, Бранислав Иванович, Луиш Нету, Александр Анюков, Эльмир Набиуллин, Евгений Чернов.
Полузащитники: Матиас Краневиттер, Леандро Паредес, Магомед Оздоев, Эрнани, Кристиан Нобоа, Эмилиано Ригони, Олег Шатов, Роберт Мак.
Нападающие: Себастьян Дриусси, Антон Заболотный.
Вратарь Андрей Лунев, защитник Игорь Смольников, полузащитник Далер Кузяев и нападающий Артем Дзюба присоединятся к «Зениту» непосредственно в Тюмени. 0