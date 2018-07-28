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    «Зенит» отправился в Тюмень без Лунева, Смольникова, Кузяева и Дзюбы

    Зенит Енисей РФПЛ Футбол России Календарь РФПЛ
    Футболисты «Зенита» вылетели в Тюмень на матч первого тура Премьер-лиги против «Енисей», информирует пресс-служба клуба.

    Андрей Лунев
    Андрей Лунев
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    Тренерский штаб «сине-бело-голубых» взял на игру 22 футболиста.

    Вратари: Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков.

    Защитники: Миха Мевля, Бранислав Иванович, Луиш Нету, Александр Анюков, Эльмир Набиуллин, Евгений Чернов.

    Полузащитники: Матиас Краневиттер, Леандро Паредес, Магомед Оздоев, Эрнани, Кристиан Нобоа, Эмилиано Ригони, Олег Шатов, Роберт Мак.

    Нападающие: Себастьян Дриусси, Антон Заболотный.

    Вратарь Андрей Лунев, защитник Игорь Смольников, полузащитник Далер Кузяев и нападающий Артем Дзюба присоединятся к «Зениту» непосредственно в Тюмени. 0

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