Агент: Время для вызова Ари в сборную России уже прошло

Агентпрокомментировал получение нападающим «Краснодара»паспорта гражданина Российской Федерации.

«Игрок больше не будет считаться легионером в чемпионате России. Учитывая, что лимит никто не отменял, для него и для клуба это плюс. Но его время для вызова в сборную уже прошло. Просто он давно играет в России. Ничего сверхъестественного. Думаю, это удобно ему для продолжения карьеры. Так поступил Жоаозиньо, бывший одноклубник Ари.

Судите сами: русские жены, в России родились дети. Здесь личные и профессиональные причины совпадают. Ари будет рассматриваться теперь как российский футболист, не подпадая под лимит. Если говорить о натурализации к чемпионату мира, это было сделано для Нойштедтера с Раушем, но в нынешнюю сборную они так и не попали», — приводит слова Сафонова mk.ru. 0