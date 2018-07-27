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    Ари хочет сыграть за сборную России

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    Нападающий «Краснодара» Ари рассказал, почему решил стать гражданином России.

    Ари
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    «Я всегда хотел получить гражданство из-за дочери. А ещё потому, что видел возможность поиграть за сборную России. Очень рад, что после завершения карьеры могу спокойно жить тут, рядом с дочкой. Не исключено, и какой-то бизнес открою в России. Конечно, у меня еще есть шанс сыграть за сборную России. Это мечта всей жизни», — цитирует уроженца бразильской Форталезы Sport24.

    Ари родился и вырос в Бразилии. В 2010 году форвард перешёл из голландского «АЗ» в московский «Спартак», за который выступал в течение трёх сезонов.

    С 2013 года игрок защищает цвета «Краснодара». Минувший сезон он провёл в составе «Локомотива», вместе с которым стал чемпионом российской Премьер-Лиги. 0

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