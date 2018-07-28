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    В Мексике подтвердили уход Осорио

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    Хуан Карлос Осорио покинул пост главного тренера сборной Мексики, сообщается на официальном сайте федерации футбола страны.

    Хуан Карлос Осорио
    Хуан Карлос Осорио
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    Ранее стало известно, что колумбийский специалист решил не продлевать контракт с Федерацией футбола Мексики и может возглавить другую национальную команду.

    «Мы ценим преданность, страсть и любовь, с которыми он работал и готовился к каждой игре во главе национальной команды Мексики, а также искренность и честность в принятии решения не рассматриваться в качестве кандидата на пост тренера на следующий чемпионат мира», — говорится в заявлении федерации.

    Осорио возглавлял сборную Мексики с 2015 года. Контракт со специалистом был рассчитан до конца чемпионата мира в России, на котором мексиканцы дошли до 1/8 финала, где проиграли команде Бразилии со счетом 0:2. 0

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