В Мексике подтвердили уход Осорио

покинул пост главного тренера сборной Мексики, сообщается на официальном сайте федерации футбола страны.

Ранее стало известно, что колумбийский специалист решил не продлевать контракт с Федерацией футбола Мексики и может возглавить другую национальную команду.

«Мы ценим преданность, страсть и любовь, с которыми он работал и готовился к каждой игре во главе национальной команды Мексики, а также искренность и честность в принятии решения не рассматриваться в качестве кандидата на пост тренера на следующий чемпионат мира», — говорится в заявлении федерации.

Осорио возглавлял сборную Мексики с 2015 года. Контракт со специалистом был рассчитан до конца чемпионата мира в России, на котором мексиканцы дошли до 1/8 финала, где проиграли команде Бразилии со счетом 0:2. 0