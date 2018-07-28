«Спартак» готов стать чемпионом, заявил Каррера

Массимо Каррера
«Спартак»
Столичный клуб сыграет с «Оренбургом» в 1-м туре РПЛ.
«Мы готовы к сегодняшнему матчу. Не могу сказать, что команда находится на пике, ведь мы начали работать не так давно.
Игроки "Спартака", выступавшие за сборную России на чемпионате мира-2018, также готовы к игре, они ничего не растеряли за две недели отдыха.
"Оренбург" изменился, но мы подготовились и хорошо изучили соперника. "Спартак" готов стать чемпионом. Мы будем все делать ради этой цели», — сказал Каррера в эфире канала «Матч Премьер». 0