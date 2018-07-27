Мондрагора перешел из «Ювентуса» в «Удинезе»

Полузащитникперешел из «Ювентуса» в «Удинезе», сообщает официальный сайт туринского клуба.

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Контракт 21-летнего хавбека с «зебрами» рассчитан на пять лет.

Сумма сделки составит 20 миллионов евро, которые будут выплачены в течение четырех сезонов. Кроме того, в соглашении предусмотрены бонусы. Если «Удинезе» до сезона-2019/20 продаст игрока в другой клуб, то «Ювентус» гарантированно получит 200 тысяч евро плюс 50% от суммы трансфера, если игрока продадут дороже, чем за 20 миллионов евро.

Также контракт содержит опцию обратного выкупа игрока «Ювентусом» после сезона-2019/20 за 26 миллионов евро, которые должны быть выплачены за два года.

Минувший сезон Мандрагора провел в аренде в «Кротоне», в составе которого отметился двумя мячами в 36 матчах Серии А. 0