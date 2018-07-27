ЦСКА и ряд клубов РФПЛ претендуют на Еременко

Бывший полузащитник, срок дисквалификации которого подходит к концу, рассматривает ряд предложений из России и других стран.

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По информации «Чемпионата», интерес к 31-летнему футболисту, в частности, проявляют ЦСКА, «Спартак», «Краснодар» и «Локомотив». Главный тренер «железнодорожников» Юрий Семин встречался с Романом и пытался убедить хавбека принять предложение действующих чемпионов России. ЦСКА предпринимает не менее активные попытки уговорить Романа вернуться в стан армейцев.

Также Еременко изучает два очень выгодных в финансовом плане предложения из Китая. Не исключено, что Роман отправится в Италию, где к нему также есть интерес.

6 октября 2016 года Еременко был отстранен от любой деятельности, связанной с футболом, за то, что в допинг-пробе финна были обнаружены следы кокаина. Срок его дисквалификации истекает в октябре 2018-го. 0