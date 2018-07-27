Черчесов подписал новый контракт с РФС

согласовал новый контракт с главным тренером, о чем сообщила пресс-служба организации.

Станислав Черчесов rfs.ru 18 000 Бонус на первый депозит Забрать!

Соглашение подписано по системе «2+2 года». Действующий тренерский штаб будет готовить команду к предстоящим контрольным матчам, играм Лиги Наций и отборочному циклу Евро-2020.

Черчесов возглавил сборную России в августе 2016 года, и его контракт с командой был рассчитан до окончания чемпионата мира 2018 года.

На домашнем чемпионате мира сборная России под руководством Черчесова впервые в своей истории смогла выйти из группы и дойти до четвертьфинала турнира, где лишь в серии пенальти уступила команде Хорватии. 0