Черчесов подписал новый контракт с РФС

Станислав Черчесов
rfs.ru
Соглашение подписано по системе «2+2 года». Действующий тренерский штаб будет готовить команду к предстоящим контрольным матчам, играм Лиги Наций и отборочному циклу Евро-2020.
Черчесов возглавил сборную России в августе 2016 года, и его контракт с командой был рассчитан до окончания чемпионата мира 2018 года.
На домашнем чемпионате мира сборная России под руководством Черчесова впервые в своей истории смогла выйти из группы и дойти до четвертьфинала турнира, где лишь в серии пенальти уступила команде Хорватии. 0