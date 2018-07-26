Андре Шюррле стал игроком «Фулхэма»

Андре Шюррле
twitter.com/FulhamFC
«Дачники» арендовали чемпиона мира 2014 года в составе сборной Германии на два сезона.
В новом клубе Шюррле будет выступать под 14-м номером.
«Я очень рад оказаться здесь, с нетерпением жду начала тренировок. "Фулхэм" первым проявил интерес ко мне, я это очень ценю, и это была одна из причин, по которым я перешел сюда», — сказал Шюррле.
Шюррле уже выступал в Англии. С 2013 по 2015 год он защищал цвета «Челси», с которым стал победителем АПЛ.
В минувшем сезоне 27-летний хавбек отыграл за «Боруссию» 26 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал шесть результативных передач.
So happy to be a player of @FulhamFC let’s GO #COYW pic.twitter.com/fxZ0kqNizL— André Schürrle (@Andre_Schuerrle) 25 июля 2018 г.