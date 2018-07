Андре Шюррле стал игроком «Фулхэма»

Полузащитник дортмундской «Боруссии»перешел в «Фулхэм».

«Дачники» арендовали чемпиона мира 2014 года в составе сборной Германии на два сезона.

В новом клубе Шюррле будет выступать под 14-м номером.

«Я очень рад оказаться здесь, с нетерпением жду начала тренировок. "Фулхэм" первым проявил интерес ко мне, я это очень ценю, и это была одна из причин, по которым я перешел сюда», — сказал Шюррле.

Шюррле уже выступал в Англии. С 2013 по 2015 год он защищал цвета «Челси», с которым стал победителем АПЛ.

В минувшем сезоне 27-летний хавбек отыграл за «Боруссию» 26 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал шесть результативных передач.

So happy to be a player of @FulhamFC let’s GO #COYW pic.twitter.com/fxZ0kqNizL