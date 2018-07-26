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    Андре Шюррле стал игроком «Фулхэма»

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    Полузащитник дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле перешел в «Фулхэм».

    Андре Шюррле
    Андре Шюррле
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    «Дачники» арендовали чемпиона мира 2014 года в составе сборной Германии на два сезона.

    В новом клубе Шюррле будет выступать под 14-м номером.

    «Я очень рад оказаться здесь, с нетерпением жду начала тренировок. "Фулхэм" первым проявил интерес ко мне, я это очень ценю, и это была одна из причин, по которым я перешел сюда», — сказал Шюррле.

    Шюррле уже выступал в Англии. С 2013 по 2015 год он защищал цвета «Челси», с которым стал победителем АПЛ.

    В минувшем сезоне 27-летний хавбек отыграл за «Боруссию» 26 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал шесть результативных передач.

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