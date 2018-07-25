«Оренбург» объявил о возвращении белорусского защитника

Защитникстал новобранцем ФК «Оренбург».

С 30-летним футболистом уже подписан контракт, сообщает пресс-служба «горожан». Детали соглашения не разглашаются.

Сиваков уже выступал за «Оренбург» в сезоне-2016/17. Кроме того, белорус также играл за БАТЭ, «Габалу», «Гомель», «Зюльте-Варегем», «Вислу», «Кальяри», «Пьяченцу», луганскую «Зарю» и одесский «Черноморец».

Предыдущим клубом Сивакова был «Амкар», в составе которого он провел 25 игр в РПЛ, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

Напомним, «Амкар» был лишен лицензии на участие в РФПЛ в сезоне-2018/19, а позже расформирован из-за финансовых проблем. 0