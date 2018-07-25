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    Бывшему президенту «Барселоны» грозит 11 лет тюрьмы

    Между тем Скандалы Барселона Примера Футбол Испании Календарь Примеры
    Прокуратура Испании требует 11 лет тюрьмы для бывшего президента футбольного клуба «Барселона» Сандро Росселя, информирует La Vanguardia.

    Сандро Россель
    Сандро Россель
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    Правоохранительные органы обвиняют экс-функционера в отмывании денег и организации преступного сообщества.

    Ранее Государственный суд Испании уже вынес обвинительный приговор в отношении Росселя и еще пяти человек за отмывание 20 миллионов евро, полученных от Бразильской конфедерации футбола, из которых 6,5 миллиона присвоил себе Россель.

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    • Также десять лет лишения свободы грозят партнеру Росселя Жоану Безоли, а жена экс-президента каталонцев Марта Пинеда может сесть в тюрьму на семь лет. Более того, каждый из участников дела может заплатить около 50 миллионов евро в виде штрафов.

    Россель занимал пост президента «Барселоны» с 2010 по 2014 год. 0

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