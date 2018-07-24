Прокуратура Испании возобновила «дело Абидаля»

Прокуратура Испании инициировала повторное рассмотрение дела о пересадке печени бывшему защитнику «Барселоны», а ныне техническому секретарю клуба, информирует Mundo Deportivo.

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В пятницу надзорный орган направил соответствующее письмо в суд столицы Каталонии, который ранее сдал дело в архив. В письме прокуратура призывает суд «прояснить детали и тщательнее установить личность донора».

Ранее сообщалось, что бывший президент «Барселоны» Сандро Росель обвиняется в покупке печени для Абидаля на черном рынке.

У Абидаля была диагностирована раковая опухоль печени в 2011 году. После ухудшения состояния здоровья он подвергся экстренной операции. С новой печенью игрок пошел на поправку. «Барселона» сообщала, что донором для Абидаля выступил его кузен Жерар из Франции. 0