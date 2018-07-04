Печень, пересаженная экс-игроку «Барселоны», могла быть куплена нелегально

Гражданская гвардия Испании и Национальная полиция страны перехватили четыре телефонных звонка, в которых бывший президент «Барселоны»признает, что печень, которая была пересажена экс-игроку «сине-гранатовых», была куплена нелегально, сообщает El Confidencial.

У Абидаля была диагностирована раковая опухоль печени в 2011 году. После ухудшения состояния здоровья он подвергся экстренной операции. С новой печенью игрок пошел на поправку, и сегодня является техническим директором «Барселоны».

Доказательства в виде расшифровки звонков уже были отправлены в суд, где их рассмотрят и, вероятно, заведут дело.

Россель, напомним, также подозревается в отмывании денег и с мая 2017 года находится под стражей.

По официальной версии считалось, что донором Абидаля был двоюродный брат футболиста Жерар. 0