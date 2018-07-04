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    Печень, пересаженная экс-игроку «Барселоны», могла быть куплена нелегально

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    Гражданская гвардия Испании и Национальная полиция страны перехватили четыре телефонных звонка, в которых бывший президент «Барселоны» Сандро Россель признает, что печень, которая была пересажена экс-игроку «сине-гранатовых» Эрику Абидалю, была куплена нелегально, сообщает El Confidencial.

    Эрик Абидаль
    Эрик Абидаль
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    У Абидаля была диагностирована раковая опухоль печени в 2011 году. После ухудшения состояния здоровья он подвергся экстренной операции. С новой печенью игрок пошел на поправку, и сегодня является техническим директором «Барселоны».

    Доказательства в виде расшифровки звонков уже были отправлены в суд, где их рассмотрят и, вероятно, заведут дело.

    Россель, напомним, также подозревается в отмывании денег и с мая 2017 года находится под стражей.

    По официальной версии считалось, что донором Абидаля был двоюродный брат футболиста Жерар. 0

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