Дешам: Cказал Мбаппе, что уничтожил бы его на поле

Главный тренер сборной Франциивысказал мнение об игре форварда «Пари Сен-Жермен»на чемпионате мира.

«Действия Мбаппе на поле зачастую унижали соперников. Ему нужно быть осторожным. Никто не любит, когда его унижают, поэтому Мбаппе не стоит нарываться.

Я однажды сказал ему: тебе везёт, что не я играю против тебя! Я бы тебя уже уничтожил на поле. И поверь, я получил бы лишь жёлтую карточку.

В матче против Уругвая в 1/4 финала ему надо было действовать более осторожно. Соперник понимал, что покидает турнир.

Уругвайцы легко могли травмировать его, лишив возможности играть дальше на чемпионате мира. Поэтому я заменил его.

В лёгкости его действий есть нечто, что может быть воспринято, как неуважение. Соперник может отнестись к этому, как к провокации. Поэтому Мбаппе стоит быть аккуратнее», — цитирует Дешама «Чемпионат» со ссылкой на Le Parisien.

Французская сборная под руководством Дешама выиграла чемпионат мира в России. В финале французы обыграли хорватов со счётом 4:2. 0