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    Дешам: Cказал Мбаппе, что уничтожил бы его на поле

    Сборная Франции Футбол Франции Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Уругвая Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказал мнение об игре форварда «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе на чемпионате мира.

    Килиан Мбаппе
    Килиан Мбаппе
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    «Действия Мбаппе на поле зачастую унижали соперников. Ему нужно быть осторожным. Никто не любит, когда его унижают, поэтому Мбаппе не стоит нарываться.

    Я однажды сказал ему: тебе везёт, что не я играю против тебя! Я бы тебя уже уничтожил на поле. И поверь, я получил бы лишь жёлтую карточку.

    В матче против Уругвая в 1/4 финала ему надо было действовать более осторожно. Соперник понимал, что покидает турнир.

    Уругвайцы легко могли травмировать его, лишив возможности играть дальше на чемпионате мира. Поэтому я заменил его.

    В лёгкости его действий есть нечто, что может быть воспринято, как неуважение. Соперник может отнестись к этому, как к провокации. Поэтому Мбаппе стоит быть аккуратнее», — цитирует Дешама «Чемпионат» со ссылкой на Le Parisien.

    Французская сборная под руководством Дешама выиграла чемпионат мира в России. В финале французы обыграли хорватов со счётом 4:2. 0

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