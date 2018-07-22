«СКА-Хабаровск» сыграл вничью с «Краснодаром-2»

сыграл вничью св выездном матче второго тура первенства ФНЛ.

Встреча, которая прошла в Краснодаре, завершилась со счетом 1:1.

На 16-й минуте Герман Онугха вывел «быков» вперед. «Армейцы» отыгрались под занавес первого тайма, когда пенальти реализовал Максим Казанков.

В двух стартовых турах «СКА-Хабаровск» набрал четыре очка, а «Краснодар-2» — два.

В других матчах «Мордовия» в гостях одолела «Армавир» со счетом 1:0 благодаря голу Ильи Петрова (58 минута), а «Ротор» у себя дома минимально победил «Луч» за счет точного удара Александра Коротаева (73). 0