Клозе назвал игрока, который может побить его бомбардирский рекорд на чемпионатах мира

Экс-нападающийсчитает, что его бомбардирский рекорд на чемпионатах мира может побить форвард

Мирослав Клозе bild.de 4000 Бонус на первый депозит Забрать!

«Мбаппе — очень техничный игрок, отличный дриблер, к тому же он хладнокровен в завершающей стадии. У него выдающаяся скорость и рывок. Он сочетает в себе все необходимые качества, чтобы стать одним из лучших форвардов в мире. Думаю, что сравнение с Пеле в данном случае вполне уместно. Пеле тоже здорово выглядел на чемпионате мира в юном возрасте.

Учитывая, что Мбаппе всего 19 лет, я думаю, что ему по силам не только догнать меня по количеству забитых мячей на чемпионатах мира, но и перегнать. Но для этого сборная Франции должна оставаться сильной командой», — цитирует Клозе Le Parisien.

Напомним, на своем дебютном чемпионате мира Мбаппе забил 4 гола. На счету Клозе — 16 мячей на мировых первенствах. 0