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    Клозе назвал игрока, который может побить его бомбардирский рекорд на чемпионатах мира

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    Экс-нападающий сборной Германии Мирослав Клозе считает, что его бомбардирский рекорд на чемпионатах мира может побить форвард сборной Франции Килиан Мбаппе.

    Мирослав Клозе
    Мирослав Клозе
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    «Мбаппе — очень техничный игрок, отличный дриблер, к тому же он хладнокровен в завершающей стадии. У него выдающаяся скорость и рывок. Он сочетает в себе все необходимые качества, чтобы стать одним из лучших форвардов в мире. Думаю, что сравнение с Пеле в данном случае вполне уместно. Пеле тоже здорово выглядел на чемпионате мира в юном возрасте.

    Учитывая, что Мбаппе всего 19 лет, я думаю, что ему по силам не только догнать меня по количеству забитых мячей на чемпионатах мира, но и перегнать. Но для этого сборная Франции должна оставаться сильной командой», — цитирует Клозе Le Parisien.

    Напомним, на своем дебютном чемпионате мира Мбаппе забил 4 гола. На счету Клозе — 16 мячей на мировых первенствах. 0

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