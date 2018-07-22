Хацкевич: Победа над «Шахтером» прибавит нам физических и моральных сил

Александр Хацкевич
ФК «Динамо»
«Спасибо болельщикам, которые поддерживали нас на протяжении всего поединка. В матче были сложные моменты, и мы ребят предупреждали, что главное перетерпеть. Начало было за "Шахтером", но мы здорово выходили в контратаки, которые не доводили до конца.
В итоге мы все же смогли добыть победу, которая теперь добавит нам как физических, так и моральных сил, а также уверенности в дальнейшем.
Игрой Артема Беседина я доволен. Посмотрите на сборную Франции, которая выиграла чемпионат мира. Жиру не нанес ни одного удара в створ, однако он играл на команду», — цитирует Хацкевича Football.ua.
«Динамо» завоевало седьмой Суперкубок Украины в истории, а у «Шахтера» на счету восемь побед. 0