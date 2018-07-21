Киевское «Динамо» завоевало Суперкубок Украины

Киевскоеодержало победу над донецким(1:0) и завоевало Суперкубок Украины.

Единственный мяч был забит на 18-й минуте. Пятов потерял мяч в своей штрафной, не сумев выбить его в поле, киевляне быстро разыграли комбинацию, которая закончилась прострелом Беседина и ударом Виталия Буяльского по пустым воротам.

Концовка встречи была омрачена дракой в штрафной «Динамо», в результате которой два футболиста были удалены — красные карточки получили защитник «Динамо» Никита Бурда и защитник «Шахтера» Исмаили.

Для «Динамо» эта победа в Суперкубке Украины стала 7-й в истории. Лидером по этому показателю является «Шахтёр», на счету которого 8 титулов.

Напомним, «горняки» в сезоне-2017/18 оформили золотой дубль, став чемпионами УПЛ и победителями Кубка Украины. Бело-синие в обоих турнирах заняли второе место.