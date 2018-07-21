Киевское «Динамо» завоевало Суперкубок Украины

Единственный мяч был забит на 18-й минуте. Пятов потерял мяч в своей штрафной, не сумев выбить его в поле, киевляне быстро разыграли комбинацию, которая закончилась прострелом Беседина и ударом Виталия Буяльского по пустым воротам.
Концовка встречи была омрачена дракой в штрафной «Динамо», в результате которой два футболиста были удалены — красные карточки получили защитник «Динамо» Никита Бурда и защитник «Шахтера» Исмаили.
Для «Динамо» эта победа в Суперкубке Украины стала 7-й в истории. Лидером по этому показателю является «Шахтёр», на счету которого 8 титулов.
Напомним, «горняки» в сезоне-2017/18 оформили золотой дубль, став чемпионами УПЛ и победителями Кубка Украины. Бело-синие в обоих турнирах заняли второе место.
Суперкубок Украины
«Шахтер» — «Динамо» — 0:1 (0:1)
Гол: Буяльский, 18«Шахтер»: Пятов, Данченко, Кривцов, Ракицкий, Исмаили, Марлос, Степаненко, Патрик, Коваленко (Тотовицкий, 67), Фернанду (Болбат, 70), Мораес«Динамо»: Бойко, Кендзера, Бурда, Кадар, Морозюк, Цыганков, Буяльский (Сидорчук, 78), Че Че (Гармаш, 46. Шапаренко, 71), Шепелев, Вербич, БесединПредупреждения: Бурда, 13. Данченко, 53. Фернанду, 59. Шепелев, 71. Кадар, 81. Мораес, 90+3. Тотовицкий, 90+7. Бойко, 90+8Удаления: Бурда, 90+6. Исмаили, 90+7