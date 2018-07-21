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    Источник: Витиньо после матча с «Енисеем» не пожал руку Гончаренко

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    Контрольный матч с «Енисеем» мог стать последним для бразильского форварда Витиньо в форме ЦСКА, сообщает Globo Esporte.

    Витиньо
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    По информации источника, 24-летний игрок после замены на 70-й минуте покинул поле «ВЭБ Арены» раздраженным, сразу отправившись в раздевалку, при этом сорвав с себя футболку и не поприветствовав главного тренера армейцев Виктора Гончаренко.

    После окончания встречи Витиньо проигнорировал смешанную зону, не став общаться с журналистами. Globo Esporte обратился за разъяснениями в ЦСКА, там заявили, что не комментирует слухи и спекуляции.

    Источник также утверждает, что «Фламенго» сделал официальное предложил армейцам по покупке Витинью в размере 10 миллионов евро.

    Матч ЦСКА — «Енисей» завершился со счетом 1:1. 0

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