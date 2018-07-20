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    Уткин: Игнашевич — главный герой сборной России

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    Футбольный комментатор Василий Уткин прокомментировал выступление сборной России на чемпионате мира-2018.

    Василий Уткин
    Василий Уткин
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    «Марио Фернандес провел выдающийся турнир. Также хорошо выступил и Юрий Жирков, которого предсказуемо не хватило на весь турнир с его травмами. А вот если говорить о главном герое и персонаже сборной России — это Сергей Игнашевич.

    В его возрасте и с его заслугами он рисковал, но согласился пойти на самое провальное место в нашем составе. Он решился, и поэтому он просто красавец. А вот выступлением Дзюбы я вовсе не удивлён. Я удивлён лишь тем, как он потянул роль лидера. Это его новое качество», — сказал Уткин в эфире «Спорт FM».

    Напомним, команда России дошла до 1/4 финала, где уступила сборной Хорватии (2:2, по пенальти — 3:4). 0

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