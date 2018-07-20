Комбаров: Смолов мог забить хорватам красиво, от любви до ненависти — один шаг

Защитник московского «Спартака»поделился мнением о не забитом нападающим сборной Россиипенальти в послематчевой серии 11-метровых с Хорватией в 1/4 финала чемпионата мира–2018.

«С испанцами я изначально был уверен, а с хорватами серию пенальти спокойно смотрел. Это другая стадия турнира, и матч складывался нервно. Пенальти — это лотерея.

Конечно, я расстроился, что Федя не забил. Да, решение было ошибочным — есть факт — незабитый пенальти.

Но если бы вратарь не отбил или прыгнул в другую сторону, то получилось бы всё красиво. От любви до ненависти, как говорится, один шаг.

Команда сделала всё возможное и показывала красивый футбол и, главное, самоотдачу. Сейчас все хлопают, аплодируют и гордятся нашей командой.

Вылет — это всегда неприятно, идеального вылета, как ты говоришь, не бывает. Главный результат — фанаты гордятся и любят сборную России», — сказал Комбаров изданию «Чемпионат».

Сборная России уступила Хорватии в серии послематчевых пенальти в четвертьфинале чемпионата мира–2018. Хорваты по итогам турнира заняли второе место, проиграв Франции в финальной встрече. 0