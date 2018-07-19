Симэн: Пикфорд может попасть в топ-клуб АПЛ, если продолжит развиваться

Бывший вратарь сборнойвысоко оценил игру голкипера, защищавшего ворота национальной команды на ЧМ-2018.

Дэвид Симэн skysports.com 4000 Бонус на первый депозит Забрать!

«Пикфорд может попасть в топ-клуб АПЛ, если продолжит развиваться. Большие клубы не смогут долго игнорировать его при такой игре. Ему необходим этот вызов, потому что он ещё ни разу не сыграл в Лиге чемпионов.

Джордан отлично выступил на ЧМ-2018 и если будет улучшать свою игру, то переход в топ-клуб не заставит себя долго ждать. Он среди лучших вратарей АПЛ, но его рано сравнивать с такими голкиперами, как де Хеа, Куртуа или Льорис», — приводит слова Симэна Daily Star.

На чемпионате мира-2018 24-летний голкипер провел семь матчей, в которых пропустил восемь мячей. 0