Дзагоев: Понимаю, что за 40 минут на ЧМ никто предложение из Европы не сделает

Полузащитник ЦСКА и сборной Россииподелился мыслями о будущем, признавшись, что не надеется перебраться в европейский клуб.

Напомним, что в первом тайме стартового матча турнира с Саудовской Аравией игрок получил травму и появился на поле лишь выйдя на замену в матче с Хорватией, ставшем для россиян последним на турнире.

«Никаких предложений из Европы не поступало. Я надеялся, но понимал, что за 40 минут чемпионата мира никто предложение не сделает.

Была надежда именно до мундиаля, но после того, как получил травму, стало понятно, что не суждено.

Все команды смотрят, как футболисты выступают на чемпионате мира, а я сначала 20 минут отбегал и потом ещё примерно столько же с хорватами.

Не так важно, что я показал за это время, поскольку клубы не увидели общую картину, не увидели меня в целом в деле.

По-прежнему ли горю желанием поиграть за рубежом? Если честно, уже так себе. Руки ни в коем случае не опускаю, футбол остаётся такой же страстью, хочется тренироваться и играть.

Но чтобы грезить Европой… Ну, будет потом предложение — с удовольствием рассмотрю, а нет — ну ладно. Не то чтобы смирился…

Понимаю, у меня есть Лига чемпионов, чемпионат России. Есть куда направить мысли и энергию», — сказал Дзагоев пресс-службе сборной. 0