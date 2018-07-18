ЧМ-2018ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юрий Семин и Леонид СлуцкийПаровоз только набирает обороты. «Локо» пока не побеждал на сборах
  • 18:59
    • Азар — в тройке лучших игроков Европы, считает Сарри
  • 18:33
    • Дзагоев: Не хотел бить пенальти Хорватии, но вызвался
  • 17:09
    • «Зенит» заинтересовался защитником «Эспаньола»
  • 16:20
    • «Валенсия» продлила контракт с главным тренером
  • 16:10
    • «Сан-Антонио» и «Торонто» договорились об обмене лидерами команд
    Все новости спорта

    Дзагоев: Понимаю, что за 40 минут на ЧМ никто предложение из Европы не сделает

    Сборная России Футбол России РФПЛ Чемпионат мира по футболу-2018 Календарь РФПЛ
    Полузащитник ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев поделился мыслями о будущем, признавшись, что не надеется перебраться в европейский клуб.

    Алан Дзагоев
    Алан Дзагоев
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Напомним, что в первом тайме стартового матча турнира с Саудовской Аравией игрок получил травму и появился на поле лишь выйдя на замену в матче с Хорватией, ставшем для россиян последним на турнире.

    «Никаких предложений из Европы не поступало. Я надеялся, но понимал, что за 40 минут чемпионата мира никто предложение не сделает.

    Была надежда именно до мундиаля, но после того, как получил травму, стало понятно, что не суждено.

    Все команды смотрят, как футболисты выступают на чемпионате мира, а я сначала 20 минут отбегал и потом ещё примерно столько же с хорватами.

    Не так важно, что я показал за это время, поскольку клубы не увидели общую картину, не увидели меня в целом в деле.

    По-прежнему ли горю желанием поиграть за рубежом? Если честно, уже так себе. Руки ни в коем случае не опускаю, футбол остаётся такой же страстью, хочется тренироваться и играть.

    Но чтобы грезить Европой… Ну, будет потом предложение — с удовольствием рассмотрю, а нет — ну ладно. Не то чтобы смирился…

    Понимаю, у меня есть Лига чемпионов, чемпионат России. Есть куда направить мысли и энергию», — сказал Дзагоев пресс-службе сборной. 0

    ЧМ-2018КалендарьФотоПрогнозы
  • Доставка в:
  • По теме
  • Худшие из лучших: пять неудачников ЧМ-2018
  • 01:53
    •
  • Прогноз
  • «Уйпешт» — «Нефтчи» Баку
  • 1,75
  • Завтра в 22:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Шериф» продолжит выступление в Лиге чемпионов
  • «Шериф» — «Торпедо» Кутаиси. Прогноз и ставки
  • 1,55
    •
  • Григорчук ведет «Астану» к групповому раунду
  • «Сутьеска» — «Астана». Прогноз и ставки
  • 1,77
    •
  • «Иртыш» и «Тракай» вновь не порадуют голепадом
  • «Иртыш» — «Тракай». Прогноз и ставки
  • 2,17
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Лионель Месси Футбол Худшие из лучших: пять неудачников ЧМ-2018Пять человек, с треском проваливших чемпионат мира-2018 01:530
  • 15:56
    • Форвард «Герты» пропустит несколько месяцев из-за серьезной травмы
  • 15:38
    • Бенитес мог возглавить сборную Испании перед ЧМ-2018
  • 15:24
    • Дзагоев — критикам сборной России: Не нужно переобуваться
    Антуан Гризманн и Килиан Мбаппе Футбол Сборная ЧМ-2018. Мбаппе, Неймар и лучшие из лучшихКоманда из сильнейших футболистов минувшего турнира по мнению Sky Sports Вчера в 18:570
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Скакуны» затопчут «драконов»
  • 3,02
    •
  • 20:36
    • Дзагоев: Понимаю, что за 40 минут на ЧМ никто предложение из Европы не сделает
  • 20:20
    • Сотрудникам СБР два месяца не выплачивают зарплату
  • 19:52
    • Агент Дармиана: Переговоры с «Ювентусом» идут успешно
    Шаппи Корсанди, журналист Футбол Почему английские журналисты запомнят Россию: топ-5 причинБританские «операторы» слов всего за месяц набрались впечатлений на всю жизнь Вчера в 11:440
  • 15:12
    • Гинер назвал бюджет ЦСКА на следующий сезон
  • 14:58
    • ФИФА назвала символическую сборну ЧМ-2018 по версии болельщиков
  • 14:44
    • Тьяго Мотта стал тренером в ПСЖ
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие