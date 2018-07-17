Болельщики потратили почти 100 миллиардов рублей в Москве во время ЧМ-2018

Мэротметил, что затраты города на чемпионат мира-2018 должны окупиться.

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Болельщики, которые посетили город во время турнира, потратили порядка 96,6 миллиарда рублей. Всего в столице России в это время побывали 3,8 миллиона туристов.

«Что касается затрат на спортивную инфраструктуру, то для чемпионата мира по футболу мы не готовили город специально, единственное — "Лужники", которой был приведен под стандарты ФИФА. Он стоит 25 миллиардов рублей, но это в любом случае наш капитал, мы должны эти затраты в половину привести за месяц», — цитирует Собянина «Р-Спорт». 0