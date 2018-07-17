Качество игры «Зенита» вызывает много вопросов у Семака

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарии после товарищеского матча с «Дженоа» (3:2).

«То, что команда отыгралась и выиграла, — это всегда хорошо, это прибавляет уверенности, как и любая победа. Ну а в целом, конечно, тяжеловато было с точки зрения движения и свежести.

Думаю, "Дженоа" тоже находится в похожей ситуации, они только начинают подготовку к чемпионату. Он стартует значительно позже, чем у нас.

Вчера мы хорошо поработали, было двухразовое занятие, поэтому сегодня не хватало свежести и движения, что отразилось и на качестве игры.

Первые тридцать минут получились достаточно сумбурными, только потом начали создавать моменты, смогли забить.

Во втором тайме мы больше владели мячом, преимущество было большое, но, к сожалению, пропустили. В концовке смогли победить, что неплохо, но само качество игры вызывает у нас много вопросов.

Для нас это хорошо — играть на уровне хорошей команды и проверить разные сочетания футболистов и разные тактические схемы.

Сборникам сложно с точки зрения эмоциональной составляющей. Но эта составляющая позитивная, и, возможно, благодаря этому ребята быстрее наберут форму и придут в себя.

Мы должны понимать, на кого мы можем уже сейчас рассчитывать, а на кого — немного позже. К сожалению, не все вернулись из сборной в том состоянии, в котором мы хотели бы их видеть, по крайней мере, полностью здоровыми.

У Жиркова очень неприятная травма, и к сожалению, ему приходилось играть на уколах, поэтому сейчас очень сложный процесс реабилитации. Пока сложно предсказать, когда он сможет нам помочь.

У Ерохина тоже есть небольшие проблемы — он приехал из сборной с травмой стопы, которая не позволяет ему сейчас тренироваться и в течение ближайшего времени, к сожалению, на этих сборах мы не сможем на него рассчитывать.

Если прибавить к ним Кокорина и Мамману, то это уже четыре человека из нашего заявочного списка, с которым нам нужно будет скоро определиться. Конечно, это достаточно серьёзная потеря.

Плюс пока отсутствие каких-либо приобретений на трансферном рынке, конечно, на данном этапе ставит для нас определённые ограничения. Пока мы не можем даже приблизительно использовать оптимальный состав», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита». 0