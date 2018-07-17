Гинер: Для того, чтобы не угробить Головина, ЦСКА должен его отпустить

Президент ЦСКАдал комментарий по поводу будущего полузащитника

Ранее сообщалось, что полузащитник сборной России может стать игроком «Челси» уже на этой неделе.

«Я считаю, что Саша может вырасти в большую звезду. Не уверен, что такое может произойти в российском чемпионате.

Нечего лукавить, уровень английской премьер-лиги или чемпионата Испании намного выше.Для того, чтобы не угробить Сашу, мы должны его отпустить.

Но у нас нет на сегодняшний день никакого решения. Когда мы получаем предложение, то мы всегда стараемся вести переговоры открыто.

Действительно, к нам приезжал вице-президент "Монако" Васильев и делал предложение по Головину.

"Челси"? Нет никакой закрытой договоренности с ними. Но вопрос о его переходе в другой клуб решится, я думаю, в ближайшие пару дней.

Как мы отпускали всех, так отпустим и Головина, иначе начнется деградация. Люди должны расти», — цитирует Гинера Sport24.ru.

Головин принял участие в четырех из пяти матчей сборной России на домашнем чемпионате мира, отметившись одним голом и двумя результативными передачами. 0