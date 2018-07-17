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    • Источник: «Челси» согласовал трансфер Головина
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    Гинер: Для того, чтобы не угробить Головина, ЦСКА должен его отпустить

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    Президент ЦСКА Евгений Гинер дал комментарий по поводу будущего полузащитника Александра Головина.

    Александр Головин
    Александр Головин
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    Ранее сообщалось, что полузащитник сборной России может стать игроком «Челси» уже на этой неделе.

  • Источник: «Челси» согласовал трансфер Головина
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    • «Я считаю, что Саша может вырасти в большую звезду. Не уверен, что такое может произойти в российском чемпионате.

    Нечего лукавить, уровень английской премьер-лиги или чемпионата Испании намного выше.Для того, чтобы не угробить Сашу, мы должны его отпустить.

    Но у нас нет на сегодняшний день никакого решения. Когда мы получаем предложение, то мы всегда стараемся вести переговоры открыто.

    Действительно, к нам приезжал вице-президент "Монако" Васильев и делал предложение по Головину.

    "Челси"? Нет никакой закрытой договоренности с ними. Но вопрос о его переходе в другой клуб решится, я думаю, в ближайшие пару дней.

    Как мы отпускали всех, так отпустим и Головина, иначе начнется деградация. Люди должны расти», — цитирует Гинера Sport24.ru.

    Головин принял участие в четырех из пяти матчей сборной России на домашнем чемпионате мира, отметившись одним голом и двумя результативными передачами. 0

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