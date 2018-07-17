Стало известно, когда Головин пройдет медосмотр в «Челси»

Полузащитник московского ЦСКА и сборной Россиидолжен пройти медосмотр в «Челси» 17 июля, сообщает журналист BBC Хасан Джабир.

В этот день россиянин отправится в Лондон для осуществления формальностей, связанных с трансфером из ЦСКА в «Челси».

Ранее сообщалось, что ЦСКА получил официальное предложение от «Монако». Помимо «Челси» и «Монако» интерес к 22-летнему полузащитнику проявляют лондонский «Арсенал», туринский «Ювентус» и «Барселона».

Головин принял участие в четырех из пяти матчей сборной России на домашнем чемпионате мира, отметившись одним голом и двумя результативными передачами. 0