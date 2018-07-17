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    Стало известно, когда Головин пройдет медосмотр в «Челси»

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    Полузащитник московского ЦСКА и сборной России Александр Головин должен пройти медосмотр в «Челси» 17 июля, сообщает журналист BBC Хасан Джабир.

    Александр Головин
    Александр Головин
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    В этот день россиянин отправится в Лондон для осуществления формальностей, связанных с трансфером из ЦСКА в «Челси».

    Ранее сообщалось, что ЦСКА получил официальное предложение от «Монако». Помимо «Челси» и «Монако» интерес к 22-летнему полузащитнику проявляют лондонский «Арсенал», туринский «Ювентус» и «Барселона».

  • В «Монако» подтвердили официальное предложение по Головину
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    • Головин принял участие в четырех из пяти матчей сборной России на домашнем чемпионате мира, отметившись одним голом и двумя результативными передачами. 0

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