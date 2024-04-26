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    «Реал»«Реал Сосьедад» — «Реал». Онлайн
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    «Реал» минимально одолел «Реал Сосьедад», Захарян вышел на замену

    «Реал Сосьедад» — «Реал»: счет матча 0:1, обзор гола

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    В матче 33-го тура испанской Примеры «Реал» на выезде минимально одолел «Реал Сосьедад» — 1:0.

    Арда Гюлер
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    Арда Гюлер

    Судьба противостояния решилась на 29-й минуте, когда Арда Гюлер с передачи Дани Карвахаля поразил ворота хозяев поля.

    Отметим, что россиянин Арсен Захарян вышел на замену на 67-й минуте вместо Беньята Туррьентеса.

    Футбол. Испания. Примера
    Реал Сосьедад — Реал Мадрид 0:1
    Гол: 0:1 Арда Гюлер (29') Реал Сосьедад: Алехандро Ремиро, Альваро Одриосола (Ариц Элустондо, 75'), Робен Ле Норман, Хавьер Галан, Игор Субельдия, Такэфуса Кубо, Мартин Субименди, Микель Мерино, Беньят Туррьентес (Арсен Захарян, 67'), Микель Оярсабаль, Андер Барренечеа (Шеральдо Бекер, 75') Реал Мадрид: Кепа Аррисабалага, Начо, Эдер Милитао, Даниэль Карвахаль, Арда Гюлер (Федерико Вальверде, 68'), Браим Диас (Эдуардо Камавинжа, 76'), Даниель Себальос (Винисиус Жуниор, 68'), Орельен Чуаэми, Лука Модрич (Лукас Васкес, 85'), Хоселу, Fran Garcia (Антонио Рюдигер, 76') Предупреждения: Арда Гюлер (15'), Робен Ле Норман (40'), Fran Garcia (56'), Игор Субельдия (70'), Орельен Чуаэми (83')

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Победа позволила «Реалу» набрать 84 очка и закрепиться на первом месте в турнирной таблице. У «Сосьедада» осталось 51 очко и шестая строчка.

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